Consensi per il Marina Yacht al porto di Vibo: «Svolta per il territorio»

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Il progetto del “Marina Yacht” al porto di Vibo Marina dell’imprenditore Franco Cascasi prevede un investimento di 27 milioni di euro, 300 posti barca e fino a 250 opportunità occupazionali. Consensi da parte dell’associazione Vibo Marina C’è Aps e da la Tazzina della Legalità

VIBO MARINA – Dopo 26 anni e 20 giorni di attesa, il progetto del Marina Yacht al Porto di Vibo compie un passaggio decisivo. La sottoscrizione dei nuovi atti di concessione demaniale da parte dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio apre una prospettiva concreta all’investimento promosso dall’imprenditore Francesco Cascasi. Un risultato accolto con soddisfazione dalle associazioni “Vibo Marina c’è APS” e “La Tazzina della Legalità”, che vedono nell’iniziativa un’importante opportunità di sviluppo per il territorio.

L’investimento previsto è di circa 27 milioni di euro, con 300 posti barca e una ricaduta occupazionale stimata tra i 200 e i 250 posti di lavoro, tra occupazione diretta e indotto. Numeri che potrebbero incidere sull’economia locale, offrendo nuove opportunità alle famiglie e soprattutto ai giovani. Il progetto punta inoltre a rafforzare il ruolo di Vibo Marina nella nautica da diporto e nel turismo di qualità, facendo leva sulla vicinanza a località come Tropea e Pizzo.

FIORILLO: “OCCASIONE PER RILANCIARE IL TERRITORIO”

A esprimere entusiasmo è «Vibo Marina c’è APS», che attraverso il proprio presidente Attilio Fiorillo si congratula con Cascasi e con il suo staff, riconoscendo la tenacia dimostrata nel portare avanti un progetto dopo un percorso durato decenni. Per l’associazione, il via libera rappresenta un’occasione per trasformare le potenzialità del porto in sviluppo economico, nuovi servizi e investimenti privati. Per l’associazione, il progetto potrebbe rappresentare un importante volano di sviluppo economico e occupazionale e prefigura ricadute significative sia sul fronte dell’occupazione diretta sia su quello dell’indotto, con nuove opportunità lavorative per le famiglie del territorio e la possibilità di offrire ai giovani prospettive professionali senza dover lasciare la Calabria.

L’intervento, inoltre, è considerato strategico per rafforzare il ruolo di Vibo Marina nel comparto della nautica da diporto e del turismo di qualità. La vicinanza a località di richiamo come Tropea e Pizzo, secondo l’associazione, potrebbe favorire il posizionamento della cittadina come punto di riferimento per l’intera fascia costiera e stimolare nuovi investimenti privati.

GAGLIANESE RICORDA LA BATTAGLIA DI CASCASI E RINGRAZIA OCCHIUTO

Sulla vicenda interviene anche Sergio Gaglianese, presidente de “La Tazzina della Legalità”, che ringrazia pubblicamente il governatore Roberto Occhiuto per il contributo istituzionale alla soluzione della lunga vicenda e ricorda l’incontro del 14 ottobre alla Cittadella regionale, al quale aveva partecipato insieme a Cascasi, durante il quale erano stati illustrati gli ostacoli che frenavano l’investimento. Secondo il presidente dell’associazione, l’iniziativa assunta da Occhiuto avrebbe «contribuito ad accelerare il percorso. Un ringraziamento viene rivolto anche all’Autorità portuale, al presidente Paolo Piacenza e a quanti hanno lavorato per raggiungere il risultato».

Gaglianese dedica quindi un pensiero particolare all’imprenditore, sottolineandone la perseveranza nonostante le difficoltà, le vicissitudini e le intimidazioni affrontate nel corso degli anni. «Cascasi non ha mollato», è il messaggio del presidente della Tazzina, che interpreta il risultato non soltanto come una vittoria imprenditoriale, ma anche come un segnale per chi sceglie di investire nel rispetto delle regole.

«NECESSARIA LA COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E IMPRENDITORIA»

Da qui il richiamo alla “Ridestanza”, concetto che Gaglianese definisce un percorso culturale e civile: legare la legalità alla capacità di creare lavoro, sviluppo e opportunità, contrastando le condizioni di bisogno, paura e isolamento sulle quali può fare leva la criminalità organizzata. «Non possiamo chiedere coraggio ai cittadini e poi lasciarli soli davanti alle difficoltà», sottolinea, indicando nella collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprenditoria uno strumento per sostenere chi investe onestamente.

Dopo oltre un quarto di secolo, la firma dei nuovi atti concessori segna dunque una tappa importante per il Marina Resort Porto Santa Venere. La sfida sarà ora trasformare il passaggio amministrativo in un’opera concreta, capace di tradurre l’investimento in opportunità per Vibo Marina e per tutto il Vibonese. «Da Vibo Marina parte la matrice della Ridestanza», conclude Gaglianese: «La legalità non deve soltanto essere proclamata. Deve diventare sviluppo, lavoro, libertà e futuro».