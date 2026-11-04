Provincia di Vibo, 26 milioni di euro per strade e scuole

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La Provincia di Vibo approva il piano delle opere pubbliche nel triennio 2027-2029 per un totale di 26 milioni di euro destinati a strade e scuole ed edifici. Il presidente Franco Barbalace: «Nel 2027 dovranno vedersi i risultati»

VIBO VALENTIA – Oltre 26 milioni di euro per le strade, la sicurezza delle scuole e il potenziamento delle infrastrutture è il volume di risorse previsto dal Programma triennale delle opere pubbliche 2027-2029 della Provincia di Vibo Valentia, adottato nei giorni scorsi dal presidente Franco Barbalace. Un piano che distribuisce gli investimenti su tre annualità: circa 8,6 milioni di euro nel 2027, 11,6 milioni nel 2028 e 6 milioni nel 2029. Le somme, derivanti in larga parte da entrate con destinazione vincolata, sono destinate a interventi di manutenzione, adeguamento, messa in sicurezza e potenziamento delle infrastrutture di competenza dell’Ente.

La programmazione si inserisce nel percorso avviato durante la gestione L’Andolina, dal quale proviene una parte significativa delle opere e dei finanziamenti già individuati. Un lavoro che Barbalace riconosce e al quale intende dare continuità, puntando ad accelerare le procedure e a trasformare le risorse disponibili in cantieri e risultati concreti.

BARBALACE: «DARE CONTINUITà AL PERCORSO INTRAPRESO»

«È doveroso riconoscere il lavoro compiuto fin qui – sottolinea il presidente –. Ora intendiamo dare continuità a questo percorso, verificare lo stato delle procedure e, soprattutto, imprimere un’accelerazione alle attività, con l’obiettivo di trasformare la programmazione in risultati concreti per il territorio».

La parte più consistente del quadro degli interventi riguarda la rete stradale provinciale. Accanto alle opere già in esecuzione e a quelle che si trovano nelle diverse fasi amministrative, il piano triennale individua ulteriori risorse per collegamenti e arterie distribuiti su gran parte del territorio vibonese.

Franco Barbalace

GLI INTERVENTI SULLA VIABILITà: OPERE IN CORSO E PROCEDURE AVVIATE

Tra gli interventi già finanziati figura quello sulla variante della SP 33, lungo il collegamento tra Ionadi, Filandari, Presinaci, Rombiolo, San Calogero e Calimera, con innesto sulla SS 18: l’importo è di 417.039 euro e si è in attesa della stipula del contratto. È invece in esecuzione, per 200mila euro, il collegamento tra Francica, San Giovanni, Comparni, Paravati e la SS 18.

Sulla ex SS 522 sono in corso lavori finanziati con fondi regionali per 2.620.679,04 euro. A Mongiana, lungo la ex SS 501, il tratto compreso tra il chilometro 0+000 e il chilometro 19+750 è interessato da un intervento da 100mila euro. Sono inoltre in corso lavori per 500mila euro sul collegamento tra Vibo Valentia, Triparni, Porto Salvo, la diramazione per Vena Inferiore e la provinciale Pannaconi-Cessaniti, mentre altri 150mila euro sono destinati a ulteriori interventi lungo la SP 11, sulla medesima direttrice.

LE ALTRE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI

Altri 300mila euro riguardano il collegamento tra Tropea, la SS 18, Cessaniti e l’innesto con la SS 522; lo stesso importo è previsto per la strada di collegamento tra Nardodipace e la SS 110. Sulla SP 16, a Stefanaconi, sono in corso lavori per 667.262 euro, mentre sulla SP 53 Vazzano-Vallelonga proseguono gli interventi della seconda annualità, per 350mila euro. Sono in esecuzione anche i lavori da 100mila euro sulla SP 77, tra la SS 18, San Costantino, Francica e la variante del centro abitato.

Un pacchetto di opere da 400mila euro, finanziato attraverso l’emendamento Mangialavori, interessa diversi tratti della rete provinciale: i collegamenti Coccorino-Madonna del Carmine e Coccorinello-Madonna del Carmine, la direttrice SS 110-Capistrano, la vallata del fiume Marepotamo in direzione della SS 182 e la località Terzeria, oltre al collegamento Mesiano-Papaglionti-Zungri, con innesto sulla provinciale Cessaniti-San Marco.

Per la SP 24, tra Torre Abate Michele e Caroniti, sono previsti lavori per 600mila euro. Sulla SP 97, ex SS 606 di Vibo Valentia, gli interventi estesi all’intero percorso ammontano a 400mila euro, mentre sulla SP 79, tra contrada Fornelli e contrada Capitano, sono in corso opere per 150mila euro. A Tropea, lungo la SP 17 e il collegamento con la SS 18, sono in esecuzione lavori per 500mila euro.

GLI ULTERIORI INTERVENTI SULLA VIABILITà PROVINCIALE

Altri interventi si trovano in differenti fasi procedurali. Per la SP 77, tra San Costantino, Francica e la variante del centro abitato, è previsto un investimento di 250mila euro, ancora da appaltare. Sulla SP 56, in località Coccalo, con innesto sulla provinciale Filogaso, l’importo è di 150mila euro e si attende la stipula del contratto. Per la SP 95, ex SS 522 di Tropea, è invece in corso un intervento da 500mila euro, esteso all’intero tracciato, fatta eccezione per il vecchio percorso tra il chilometro 10+300 e il chilometro 13+800, già trasferito al Comune. Sulla SP 82, tra Tropea, SS 18, Cessaniti e innesto con la SS 522, è previsto un investimento di 250mila euro, anche in questo caso in attesa della stipula del contratto.

La messa in sicurezza dei pontini lungo la SP 10 prevede un importo di 147.190,15 euro e il progetto esecutivo è in fase di approvazione. Sulla SP 47, tra Capistrano e San Nicola da Crissa, sono in corso lavori per 650mila euro. Altri 300mila euro interessano le SP 18 e SP 20, nei tratti tra Drapia, Gasponi, Brattirò, Ciaramiti e Tropea, compreso il collegamento con il torrente Vitrame. Nella vallata del fiume Marepotamo, in località Terzeria, sono in corso ulteriori opere per 300mila euro, mentre sulla SP 78, tra Francica, San Giovanni, Comparni, Paravati e la SS 18, i lavori ammontano a 149.242,99 euro.

Completano il quadro delle opere già finanziate l’intervento sulla SP 73, tra Soriano e lo svincolo autostradale di Serre, per 300mila euro, con la progettazione esecutiva in fase di approvazione, e quello sulla SP 22, tra Pioppi, Spilinga, Ricadi, Tropea e il collegamento con il porto, per 145.875 euro, attualmente in fase di affidamento.

LE NUOVE RISORSE DEL PROGRAMMA 2027-2029

Il piano triennale prevede inoltre ulteriori investimenti sulla viabilità. Sulla SP 82, tra Tropea, SS 18, Cessaniti e innesto con la SS 522, è programmato un secondo lotto da 300mila euro. Altri 300mila euro sono destinati alla SP 31, tra Nicotera, Limbadi e l’innesto con la SP Fabiana in direzione San Nicola De Legistis, e altrettanti alla SP 85, tra Briatico e Zungri.

Per la SP 96, ex SS 536 di Acquaro, sono previsti 600mila euro, mentre sulla SP 10A, tra Mileto e Dinami, con particolare riferimento al tratto compreso tra lo svincolo dell’autostrada A2 e Dinami, l’investimento ammonta a 500mila euro. Un ulteriore intervento da 158.886 euro interesserà la SP 20, tra Tropea, il torrente Vitrame e l’innesto con la SP Brattirò-Ciaramiti.

Tra le opere programmate figurano anche l’ammodernamento e il potenziamento della SP 54, tra Filogaso e San Nicola da Crissa, per 748.516,08 euro, e il collegamento lungo la SP 84 tra la stazione ferroviaria di Zambrone, Potenzoni, San Cono e Favelloni, in direzione San Marco e Cessaniti, per 700mila euro. Infine, sulla SP 73, tra Soriano e lo svincolo autostradale di Serre, è previsto un ulteriore investimento di 300mila euro.

SCUOLE E INFRASTRUTTURE

Accanto alla viabilità, la programmazione provinciale comprende interventi di adeguamento e manutenzione degli edifici scolastici, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza delle strutture. Tra le opere indicate figura la palestra interscolastica di Serra San Bruno, per la quale sono stati previsti 940mila euro destinati all’adeguamento funzionale e alla messa in sicurezza degli impianti.

Nel quadro delle infrastrutture strategiche rientrano inoltre gli interventi sulla Tangenziale Est di Vibo Valentia, tornata al centro dell’attenzione istituzionale attraverso un’interlocuzione avviata da Barbalace con la Giunta regionale, e sul collegamento panoramico Pizzo-Rosarno.

Il presidente assicura che l’Ente sta seguendo le diverse procedure, in raccordo con gli uffici, per individuare e superare le criticità che possono rallentare l’attuazione delle opere. Barbalace riconosce anche il lavoro dei dipendenti, degli uffici e del Consiglio provinciale, sottolineando il contributo di quanti partecipano all’attività amministrativa e istituzionale.

IL BILANCIO E LE PROSPETTIVE PER IL 2027

La programmazione si accompagna a una prospettiva di maggiore disponibilità finanziaria. Secondo Barbalace, il percorso di risanamento del bilancio potrà consentire dal 2027 margini di manovra più ampi per affrontare alcune delle criticità del territorio e rispondere a nuove esigenze. Il presidente non nasconde i limiti dell’Ente, chiamato a confrontarsi con numerose necessità e risorse non sufficienti a risolverle tutte, ma ritiene che la situazione finanziaria possa offrire nuove possibilità di intervento.

L’obiettivo dichiarato è anche quello di recuperare il rapporto di fiducia con i Comuni e con i cittadini, superando la percezione di una Provincia distante dai bisogni delle comunità. «Nel corso del 2027 dovranno cominciare a vedersi concretamente gli effetti di tanti interventi già programmati», afferma Barbalace, indicando nei risultati delle opere il principale banco di prova dell’attività amministrativa: «Non chiedo giudizi anticipati. Chiedo che si guardi con attenzione a ciò che viene fatto. È giusto valutare l’operato di un’istituzione, ma bisogna farlo considerando anche ciò che si realizza, le difficoltà che si affrontano e i risultati che si riescono a raggiungere».

Da qui l’appello conclusivo: «Abbiate fiducia. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma stiamo lavorando con serietà per affrontarle e lasciare un percorso facilitato anche a chi verrà dopo. La Provincia ha le possibilità di tornare a essere sempre più presente e utile per i Comuni e per i cittadini. Il nostro compito è dimostrarlo giorno dopo giorno, attraverso il lavoro, la programmazione e i risultati».