Marina Resort, “Ali di Vibonesità” celebra il progetto di Franco Cascasi nel porto di Vibo

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L’associazione “Ali di Vibonesità” esprime soddisfazione per la firma della concessione del Marina Resort Porto Santa Venere fortemente inseguito dall’imprenditore Franco Cascasi che prevede, nel porto nello scalo di Vibo Marina investimenti per 27 milioni di euro

VIBO VALENTIA – L’associazione “Ali di Vibonesità” saluta saluta con entusiasmo la firma della concessione per il Marina Resort Porto Santa Venere che sorgerà nello scalo marittimo, considerandola una svolta storica per Vibo Marina e per le prospettive di sviluppo dell’intero territorio vibonese. Un risultato che, secondo per il sodalizio, premia soprattutto la “determinazione dell’imprenditore Franco Cascasi, protagonista di una sfida avviata 26 anni fa e portata avanti nonostante ostacoli, ritardi e difficoltà. Una vittoria che l’associazione definisce anche ideale, perché restituisce fiducia a una comunità che non ha mai smesso di credere nella possibilità di rilanciare il proprio territorio”.

Il documento, sottoscritto dall’amministratrice della Cadi Srl, Domenica Marcello, e dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, prevede un investimento di 27 milioni di euro, la realizzazione di una struttura con 300 posti barca e ricadute occupazionali che potrebbero arrivare fino a 250 lavoratori.

Il progetto

Numeri che, per “Ali di Vibonesità”, rappresentano molto più di un progetto imprenditoriale: sono il punto di partenza di una possibile rinascita turistica ed economica di Vibo Marina, con l’ambizione di restituire all’antica Santa Venere il prestigio e l’attrattività che l’hanno contraddistinta in passato.

“PROGETTO DESTINATO A CAMBIARE IL VOLTO DI VIBO MARINA”

L’associazione ricorda di avere sempre sostenuto il progetto di Cascasi, condividendone la visione e la volontà di riportare la località portuale al centro dei circuiti turistici. Un percorso lungo e complesso, segnato da quella che è definita una “ingiusta attesa” e da numerose difficoltà finite col rallentare la realizzazione dell’iniziativa.

Un passaggio importante, in questa fase conclusiva, è stato rappresentato dall’incontro tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e lo stesso Cascasi, promosso da Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione “La Tazzina della Legalità”.

NUOVI SCENARI PER IL FUTURO

La firma della concessione, sottolinea ancora l’associazione, apre nuovi scenari per il futuro del porto, che potrebbe candidarsi a diventare uno dei principali approdi turistici del Mediterraneo. Da qui l’invito rivolto ai cittadini vibonesi a riconoscere il valore di questo passaggio e a guardare con rinnovata fiducia alle opportunità che potranno derivarne: Per Vibo Marina – conclude “Ali di Vibonesità – si apre dunque una stagione nuova: quella in cui una speranza coltivata per 26 anni può finalmente tradursi in un progetto concreto di rinascita”.