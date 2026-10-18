Gli autotrasportatori e agricoltori allo svincolo dell’A2 di Vazzano: «Un caro vita non più sostenibile»

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Siamo stati allo svincolo A2 di Vazzano dove da tre giorni agricoltori e autotrasportatori, senza interruzione, stanno manifestando contro il caro carburante e abbiamo raccolto le loro parole

VAZZANO – Prosegue la protesta di agricoltori e autotrasportatori agli svincoli dell’A2 di Sant’Onofrio e Vazzano e si guarda verso la capitale: «Stiamo cercando di avere un tavolo tecnico con la governance centrale, con Roma, perché la Regione Calabria non ha dato risposta o, meglio, cercavamo una mediazione da parte del governo regionale che non ha potuto fornire perché il caro vita non è più sostenibile».

Siamo stati a Vazzano dove da tre giorni presidiano, senza interruzione, lo svincolo A2 è presidiato dai manifestanti che denunciano l’insostenibilità del caro carburante: «Speriamo in qualche apertura – ha riaffermato un altro organizzatore del presidio, rappresentante di un’azienda boschiva delle Serre Vibonesi – altrimenti dobbiamo andare a Roma. Fino al venti ottobre siamo qui, allo svincolo di Vazzano, poi se non otterremo niente, dobbiamo organizzarci per raggiungere la capitale».

COMPARTI FONDAMENTALI PER IL TERRITORIO IN NETTA DIFFICOLTà

Sono queste le prospettive degli autotrasportatori della Fedralog (Federazione regionale della logistica e dei trasporti) e agricoltori, anche dopo aver intascato la solidarietà e l’appello congiunto dei sindaci del Vibonese che hanno voluto richiamare l’attenzione sulle «difficoltà di comparti fondamentali per l’economia del territorio».

Allo svincolo autostradale di Vazzano regna una situazione pacifica, collaborativa tra manifestanti e le Forze dell’ordine che sorvegliano con occhio attento, mentre gli automobilisti passano regolarmente o accettano di sostare per qualche minuto in maniera curiosa o solidale. «La nostra è una manifestazione pacifica – hanno affermato altri partecipanti alla protesta di questi giorni -, non solo per il caro carburante, un pieno ci costa fino a 2.400 euro, ma perché siamo immersi, come tante altre famiglie, in un caro vita che non riusciamo più a gestire. Il carrello della spesa è sempre più salato».

Infatti, le conseguenze del caro carburante non riguardino soltanto gli operatori direttamente coinvolti, ma rischiano di ripercuotersi sull’intero tessuto economico e sociale delle comunità locali. Al presidio di Vazzano, uno dei più partecipati della Calabria, ci sono molti mezzi pesanti parcheggiati: trattori, tir, camion, pullman e ovviamente autotrasportatori presenti che hanno trascorso già tre notti al presidio dormendo nei loro veicoli dopo aver condiviso nell’umido della vallata del Mesima un accampato pasto serale.