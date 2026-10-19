Al Valentianum di Vibo le storie, le difficoltà e le speranze dei pescatori

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Al Valentianum di Vibo Valentia, le storie, le difficoltà e le speranze dei pescatori. L’opera, realizzata da Silvana Esposito e Lorenzo Cardamone, conclude le attività del Festival Thàlassa – Storie dal mare e apre una nuova riflessione sul futuro delle comunità marinare

VIBO VALENTIA – Le difficoltà della pesca, le speranze di chi vive del mare e il rischio di perdere tradizioni tramandate per generazioni. Sono i temi al centro del documentario sulle comunità marinare che sarà presentato domani, 20 ottobre, alle 18, al Valentianum, nell’ambito del Festival “Thàlassa – Storie dal mare” e condotto da da Roberto Cosentino e Angelica Artemisia Pedatella.

Realizzato da Silvana Esposito, autrice delle interviste, e Lorenzo Cardamone, responsabile delle riprese, il lavoro conclude le attività del festival promosso dal Galpa Marical, con la direzione artistica di Angelica Artemisia Pedatella.

Le riprese hanno interessato la vecchia tonnara di Bivona, Pizzo, Scilla e Vibo, raccogliendo le testimonianze dei pescatori e i contributi di esperti del settore.

LE DIFFICOLTà RACCONTATE DAI PESCATORI

«Abbiamo intervistato esperti del mare, ma anche generazioni diverse di pescatori, ciascuna con la propria storia e il proprio legame con il mare – racconta Esposito – e sono emerse delusione e rabbia, ma anche qualche speranza. In alcuni c’è la consapevolezza di non riuscire più a sopravvivere con la pesca, senza sostegni adeguati».

Tra le voci raccolte figurano anche quelle di Fortunato Cozzupoli, direttore del Galpa Marical, Antonio Lombardo, direttore dell’OP La Perla del Tirreno e consigliere di amministrazione del Galpa, e Antonio Montesanti, esperto del mare. Per Cozzupoli quindi si vuole «far sentire i pescatori ascoltati e stringere una nuova alleanza per il futuro. Le soluzioni devono essere individuate insieme e il loro grido non deve restare confinato, ma diventare parte di una discussione più ampia che possa consentire di ridare slancio al settore e una maggiore tranquillità economica e prospettive ai lavoratori».

Per Antonio Alvaro, presidente del Galpa, infine, il documentario rappresenta l’avvio di un nuovo percorso di confronto e conoscenza, capace di riportare al centro le esigenze delle comunità marinare.

L’appuntamento prevede la proiezione e un dibattito, oltre all’esibizione del Coro delle Acque, progetto musicale realizzato nell’ambito del festival. Per i saluti istituzionali interverrà l’assessore Soriano.