Maggiore sicurezza negli esercizi commerciali di Vibo

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Gli esercenti aderiscono al protocollo di legalità promosso dalla Prefettura di Vibo, dal Comune, da Confcommercio e dalla Questura per rafforzare la prevenzione e la sicurezza negli esercizi commerciali. Il questore Ruperti: «Segnalare tempestivamente ogni situazione che possa rappresentare un campanello d’allarme»

VIBO VALENTIA – La sicurezza degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale di Vibo passa anche dalla collaborazione con chi ogni giorno li gestisce. E’ questo il principio emerso questa mattina, 5 ottobre 2026, nella sala consiliare del Comune, dove numerosi commercianti ed esercenti hanno sottoscritto l’adesione individuale al Protocollo d’Intesa per la sicurezza negli esercizi pubblici, promosso dalla Prefettura e sottoscritto lo scorso anno da Comuni, Provincia, Camera di commercio e associazioni di categoria.

Ristoratori, titolari di bar, strutture ricettive e altre attività commerciali hanno risposto all’invito delle istituzioni, partecipando a un incontro che segna l’avvio della fase operativa dell’intesa. L’adesione resterà comunque aperta e potrà essere sottoscritta anche successivamente da altri operatori economici.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Enzo Romeo e l’assessore al Commercio Ketty De Luca, insieme al questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, al dirigente della Sezione Anticrimine Domenico Lanzaro, al vicecomandante della Polizia Locale Pasquale De Caria e ai rappresentanti di alcune organizzazioni di categoria.

GLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il protocollo punta a costruire una rete più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio nei luoghi di ritrovo e nelle attività commerciali. La sicurezza non è considerata soltanto come attività di controllo, ma anche come risultato di una collaborazione costante e della capacità di intercettare tempestivamente eventuali criticità.

«La tutela della legalità e della sicurezza nei luoghi di ritrovo non è un tema che riguarda esclusivamente le forze dell’ordine, ma richiede una responsabilità condivisa», hanno evidenziato Romeo e De Luca. Rendere più sicuri i locali, secondo gli amministratori, significa tutelare lavoratori e clienti, sostenere chi investe nel rispetto delle regole e contribuire alla vivibilità della città. Sul ruolo della prevenzione si è soffermato proprio l’assessore De Luca evidenziando che «la legalità non è un qualcosa che si ottiene soltanto con il controllo e la repressione, ma anche con la prevenzione», e sottolineando la partecipazione degli operatori come un segnale positivo rispetto al dialogo avviato dall’amministrazione con il comparto commerciale.

Il sindaco ha quindi rivolto un ringraziamento alla Prefettura e all’Ufficio territoriale del Governo per la collaborazione: «Mi sento di dover ringraziare ancora una volta, oltre ai presenti, il prefetto di Vibo Valentia e tutto l’Ufficio territoriale di governo per questa iniziativa e per la costante collaborazione che offrono alle amministrazioni locali nel perseguimento degli obiettivi di buona amministrazione e legalità», ha affermato Romeo.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate anche le modalità operative dell’intesa. Il questore Ruperti si è rivolto direttamente agli esercenti, sottolineando l’importanza della prevenzione attiva e invitandoli a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione o comportamento che possa rappresentare un campanello d’allarme per la sicurezza e l’ordine pubblico.