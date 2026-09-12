Jonadi, un patto per la casa: Comune e Confedilizia insieme

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L’accordo è un patto per la casa tra Comune di Jonadi e Confedilizia per favorire nuove locazioni e rimettere sul mercato gli immobili sfitti

JONADI – Un patto strategico per sostenere l’accesso alla casa, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e offrire un respiro fiscale alle famiglie del territorio. È stato siglato e presentato ufficialmente nella Sala consiliare del Comune di Jonadi il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione comunale e Confedilizia Vibo Valentia. Un’iniziativa pensata per spalancare le porte ai contratti di locazione a canone concordato e alle relative agevolazioni tributarie. L’evento ha visto la partecipazione di proprietari, inquilini, professionisti e operatori di settore, riuniti per esaminare da vicino le opportunità operative del testo.

L’ACCORDO TRA COMUNE E CONFEDILIZIA PUNTA AD AMPLIARE LA CONOSCENZA DEI BENEFICI FISCALI

L’accordo dà il via a una sinergia strutturata. Mentre il Comune punta ad ampliare l’informazione e la conoscenza dei benefici fiscali, Confedilizia garantirà l’assistenza tecnica necessaria a conduttori e locatori, facendosi carico del rilascio delle attestazioni di conformità previste dalla legge.

La misura punta a rimettere in circolo gli immobili sfitto-inutilizzati. Aumentando così la convenienza per i proprietari e garantendo al contempo affitti sostenibili per chi cerca casa. Una scelta d’impatto che punta a frenare lo spopolamento e a rendere la cittadina sempre più attraente per giovani e nuovi residenti.

IL SINDACO DI JONADI, FABIO SIGNORETTA, SODDISFATTO: “UN NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI”

A tracciare la rotta politica dell’intervento è il primo cittadino Fabio Signoretta: «Vogliamo utilizzare la defiscalizzazione come uno strumento concreto di politica territoriale – dichiara il sindaco -. Il canone concordato consente di mettere insieme interessi che non sono contrapposti: rendere più conveniente affittare per i proprietari e creare condizioni migliori per gli inquilini. Questa sera abbiamo voluto spiegare concretamente queste opportunità e come accedervi, perché una misura funziona davvero quando i cittadini la conoscono e possono utilizzarla».

L’Amministrazione guarda infatti al mattone locale non come ad un peso, ma come ad un motore strategico di sviluppo. «Il nostro obiettivo – prosegue Signoretta – è rimettere in circolo gli immobili oggi non locati. Jonadi è un territorio che vuole continuare ad attrarre giovani, famiglie e nuovi residenti e la disponibilità di abitazioni a condizioni sostenibili è parte di questa sfida. Vogliamo che il patrimonio immobiliare già esistente diventi una risorsa per accompagnare la crescita di Jonadi».