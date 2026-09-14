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L’indagine del Sole 24 ore mette in risalto i prezzi delle case nella città di Tropea, fino a 10mila euro al metro quadro

TROPEA – L’approfondimento pubblicato sulle pagine del Sole 24 Ore racconta una Tropea proiettata verso le 600 mila presenze complessive, con un turismo internazionale e ad alta capacità di spesa in crescita, oltre 100 mila pernottamenti nei sette otto mesi negli alberghi a 4 e 5 stelle e valori immobiliari i cui prezzi, per le case ristrutturate nel borgo con affaccio sul mare, possono raggiungere i 10 mila euro al metro quadrato. Sono numeri importanti, che testimoniano il percorso compiuto dalla città e la crescente capacità attrattiva della destinazione.

MA SINDACO MACRì AVVERTE: “LA CRESCITA NON SI MISURA SOLO COL NUMERO DI PRESENZE”

Ma dentro questi stessi numeri emerge il vero tema posto dal Sindaco: la crescita non può essere misurata soltanto attraverso il numero delle presenze, il valore degli immobili o la capacità di spesa dei visitatori. Deve essere misurata anche attraverso la capacità di una città di continuare ad essere abitata dai propri cittadini. Ed è la flessione dei residenti a preoccupare maggiormente. Negli ultimi dieci anni Tropea ha perso circa 1.500 residenti-tropeani. Una dinamica che si accompagna alla crescita delle presenze turistiche, dei posti letto, delle seconde case e dei valori immobiliari.

PIù DIFFICILE TROVARE UNA CASA A CONDIZIONI SOSTENIBILI

Il problema è particolarmente evidente per le giovani coppie e per chi vive e lavora stabilmente sul territorio: l’aumento dei valori immobiliari e la maggiore redditività delle locazioni turistiche possono rendere sempre più difficile trovare un’abitazione per tutto l’anno a condizioni sostenibili. Tropea rappresenta oggi in Calabria uno dei casi nei quali questo fenomeno è più evidente e può, proprio per questo, diventare un laboratorio utile per comprenderlo prima che assuma dimensioni analoghe in altre destinazioni turistiche della regione.