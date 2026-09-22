Stagione estiva col boom di turisti a Nicotera

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Sta andando in archivio la stagione estiva e Nicotera fa registrare il boom di turisti. Sono nate nuove strutture ricettive e organizzati numerosi eventi. Permane, tuttavia, il problema della carenza idrica

NICOTERA – «L’estate sta finendo…», sussurravano i Righeira negli anni ’80 e dopo una stagione estiva finalmente all’insegna del “mare pulito”, è tempo di tracciare un bilancio di come si è svolta a Nicotera dove si è registrato un boom di turisti.

Lasciando da parte le condizioni climatiche, dopo forse un lustro, o forse anche due, si può infatti affermare che quest’anno l’acqua del mare è stata pulita, cristallina e invitante.

La recente disposizione del sindaco Giuseppe Marasco sulla non balneabilità della zona del fosso San Giovanni, successivamente ritirata, rappresenta un episodio che va comunque inserito nel bilancio complessivo, tuttavia il dato principale resta l’andamento della stagione e, soprattutto, le condizioni in cui si è sviluppato il turismo.

IN CITTA’ NUOVE STRUTTURE RICETTIVE

Contrariamente a molte aspettative, la stagione è andata molto bene, in controtendenza rispetto ai risultati diffusi recentemente da diversi mass media sull’andamento del turismo nell’intera regione. Un fiorire di B&B ha saputo accogliere i vacanzieri, proponendo offerte diversificate e alla portata di ogni tasca. Un adeguamento tra domanda e offerta che ha contribuito, si spera, a riavviare quel rapporto virtuoso già conosciuto negli anni Settanta e Ottanta, quando il turismo rappresentava uno dei principali motori del territorio.

VITA NOTTURNA FINO ALLE ORE MATTUTINE

Una stagione prolifica, dunque, non soltanto per l’afflusso turistico, ma anche per le modalità con cui si è organizzata. Un tempo, oltre al mare, l’offerta era praticamente inesistente. Oggi, invece, tra serate organizzate, sagre e locali, compresi quelli gastronomici, la vita notturna si è protratta fino alle ore mattutine. Un quadro nel quale è stato importante anche il lavoro delle forze dell’ordine, impegnate nei controlli sul territorio e, spesso, nella vigilanza durante le ore notturne.

L’IMPORTANZA DELLE SAGRE ANCHE SOTTO L’ASPETTO SOCIALE

Le sagre rappresentano un elemento importante per chi arriva da fuori e ancora di più per gli emigranti, che le vivono come un momento legato alla memoria e come un’occasione per salutare e ritrovare non soltanto i propri cari, ma anche vicini di casa, amici d’infanzia, conoscenti e persone con cui si sono condivisi momenti del passato. Occasioni che oggi tornano ad aggregare e, soprattutto, a stimolare il desiderio di ritornare, alimentando quella voglia che nel corso degli anni sembrava essersi affievolita. Sebbene il periodo dei vacanzieri duri generalmente poco più di un mese, quest’anno il flusso turistico è iniziato prima e non si è esaurito con le partenze di massa del 16 agosto.

La sagra paesana (Foto Antonio Leonardo Montuoro)

PRESENZE DI TURISTI ANCHE A SETTEMBRE

Ancora oggi si incontrano turisti settembrini, attratti dalla tranquillità del mese, dai tramonti e, auspicabilmente, da temperature più miti. Il bilancio complessivo restituisce dunque una stagione che da molto tempo non si registrava così positiva. Un risultato al quale hanno contribuito quanti si sono impegnati affinché tutto fosse organizzato per tempo e si svolgesse nel modo previsto. Un ringraziamento va innanzitutto alla macchina amministrativa comunale, che ha accompagnato giornate, serate e, in alcuni casi, notti dei cittadini e dei visitatori, offrendo occasioni di intrattenimento e socialità.

Nicotera e la Marina

PERMANE IL PROBLEMA DELLA CARENZA IDRICA

A fronte di questo, resta però la criticità della carenza idrica, che ha penalizzato numerose persone e che, al rientro dalle serate, ha costretto molti a fare i conti con l’impossibilità di potersi lavare. Un vecchio detto recita: «Non si può avere tutto dalla vita».

Ad ogni modo, il bilancio della stagione estiva consegna, quindi, un quadro complessivamente positivo, senza nascondere gli aspetti che necessitano di essere migliorati. Ed è proprio da questi elementi, positivi e negativi, che dovrà partire la programmazione delle prossime stagioni.