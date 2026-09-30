Tropea sempre più internazionale: ad agosto cresce il turismo e i visitatori spendono di più

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Turismo in crescita ad agosto a Tropea per come emerge dai dati Mastercard e HBenchmark che segnalano un aumento della spesa media dei visitatori in città: il 43% arriva dall’estero, altrettanto dai turisti di altre regioni italiane. Germania e Austria in crescita, mentre Usa, Australia, Regno Unito e Svizzera valgono insieme il 23%.

TROPEA – Agosto conferma la crescita a Tropea dell’economia legata al turismo, con la spesa sul territorio che registra un aumento del 18% rispetto allo stesso mese del 2025. È quanto emerge dall’analisi realizzata attraverso la piattaforma Destination-Geospending, basata su dati transazionali Mastercard e supportata dall’analisi di HBenchmark. Rispetto a luglio 2026, inoltre, la spesa è cresciuta del 12%, mentre lo scontrino medio nel mese clou dell’estate si è attestato a 33,51 euro.

I dati, resi noti dall’Asalt (associazion degli albergatori di Tropea) restituiscono una destinazione caratterizzata da un equilibrio tra turismo nazionale e internazionale. Il 43% della spesa di agosto è stato generato da visitatori internazionali, un altro 43% da turisti provenienti da altre regioni italiane, mentre il restante 14% è riconducibile al turismo intra-regionale, escluse le transazioni dei residenti.

IL MERCATO TEDESCO TRA QUELLI MAGGIORMENTE RILEVANTI

Sul fronte internazionale, il mercato tedesco si conferma tra quelli più rilevanti, con una crescita del 17% della propria incidenza sulla spesa rispetto ad agosto 2025. Ancora più marcata la crescita dell’Austria, che registra un +52%. Accanto all’area DACH si consolida il peso dei mercati dell’Est Europa, con Polonia e Ungheria tra i Paesi di maggiore interesse.

Un altro elemento che emerge dall’analisi riguarda i visitatori provenienti da Usa, Australia, Regno Unito e Svizzera dove complessivamente, questi quattro mercati rappresentano circa il 23% della spesa totale registrata a Tropea nell’agosto 2026.

ESIGENZE, INTERESSI E TIPOLOGIE DEI TURISTI STRANIERI

I dati consentono inoltre di individuare differenti modalità di consumo tra i mercati: il turista statunitense ha destinato circa un terzo della propria spesa alla ristorazione e un’altra quota analoga all’alloggio. Proprio nell’accommodation emerge uno dei valori più elevati, con uno scontrino medio del mercato Usa vicino ai 250 euro.

Diverso il profilo del turista polacco. Poco meno del 40% della spesa viene destinato alla ristorazione, mentre supermercati e negozi di specialità alimentari rappresentano poco più del 15%, una quota simile a quella destinata all’accommodation.

Secondo la lettura dei dati, questa distribuzione può essere collegata anche alla maggiore propensione del mercato polacco verso forme di ospitalità alternative all’hotellerie tradizionale, come case vacanza e appartamenti, che possono favorire una maggiore spesa autonoma per l’acquisto di prodotti alimentari sul territorio.

TROPEA SEMPRE PIù NEI CIRCUITI DEL TURISMO INTERNAZIONALE

L’analisi di agosto fotografa quindi una Tropea sempre più inserita nei circuiti del turismo internazionale, con una componente estera che pesa quanto quella nazionale e mercati differenti che mostrano comportamenti di consumo altrettanto diversi. Per gli operatori turistici e commerciali, i dati rappresentano così uno strumento per leggere con maggiore precisione provenienze, capacità di spesa e abitudini dei visitatori.