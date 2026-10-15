La ricetta di Rocco Colacchio (Confindustria Vibo): “Sinergia col Gal, turismo integrato e stabilità politica”

5 minuti per la lettura

Rocco Colacchio, presidente di Confindustria Vibo, nel corso del suo intervento all’evento promosso dal Gruppo di Azione Locale, espone la sua ricetta per incrementare lo sviluppo del territorio vibonese puntando ancor di più su turismo, metalmeccanica e agroalimentare

VIBO VALENTIA – Un decennio di scommesse vinte, numeri economici in costante crescita nei settori chiave del territorio e una chiara chiamata alla responsabilità rivolta alla classe politica è la fotografia nitida, orgogliosa ma al contempo pragmaticamente orientata al futuro quella tracciata dal presidente di Confindustria Vibo Valentia, Rocco Colacchio, nel corso del suo intervento all’evento promosso dal Gruppo di Azione Locale (Gal Terre vibonesi) in cui ha affrontato le tematiche legate a turismo, agroalimentare, metalmeccanica.

Alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, dei numerosi sindaci del territorio e dei rappresentanti delle sigle associative, il leader degli industriali vibonesi ha ripercorso le tappe della cooperazione tra mondo d’impresa e sviluppo locale, rilanciando le sfide strategiche per l’intera provincia: dalla valorizzazione turistica dell’entroterra fino alla necessità improrogabile di continuità amministrativa per attrarre e tutelare gli investimenti privati.

DIECI ANNI DI GAL: DALLA SCOMMESSA DEI SOCI FONDATORI ALLA RGIN UNICA

Il discorso di Colacchio si è aperto con un amarcord denso di significato istituzionale, rivolto direttamente al presidente del Gal, Vitaliano Papillo. Dieci anni fa, quando Confindustria Vibo Valentia e l’azienda dello stesso Colacchio, figurarono tra i soci fondatori dell’organismo, lo scetticismo generale rischiava di paralizzare l’iniziativa: «Dieci anni fa siamo venuti a questo Gal e in molti ci dicevano che non ce la avremmo fatta», ha ricordato con fermezza il presidente degli industriali: «Siamo stati rigidi nel perseguire la nostra strada e le nostre idee sono andate avanti. Oggi Confindustria e le diverse aziende associate che hanno creduto e investito nel progetto hanno vinto la loro scommessa».

Colacchio ha espresso un sentito plauso al lavoro di sintesi svolto da Papillo, capace di trasformare il Gal in un vero e proprio trait d’union tra realtà territoriali che in passato viaggiavano in ordine sparso: «Un tempo c’era grande distaccamento e scarso spirito di squadra. Oggi, invece, registriamo un’integrazione fortissima tra associazioni e istituzioni locali. Questo cambio di passo è la dimostrazione che quando si lavora uniti i risultati arrivano».

SPRINT DELL’AGROALIMENTARE, METALMECCANICA E TURISMO

Nel passare all’analisi dello stato di salute del tessuto produttivo provinciale, Colacchio si è affidato ai dati ufficiali forniti dalla Camera di Commercio, rivendicando le performance positive delle aziende locali sul fronte della produzione e dei mercati esteri.

La provincia di Vibo Valentia, ha aggiunto il presidente di Confindustria Vibo, registra infatti trend di crescita significativi in tre comparti trainanti a partire dall’agroalimentare con l’eccellenza riconosciuta oltre i confini regionali; la metalmeccanica, settore ad alto valore aggiunto e ad elevata propensione all’export; e infine il turismo, spinto dalle presenze lungo la costa e dall’attrattività del brand territoriale e a fare da volano a questo percorso espansivo è stato anche il piano promozionale “Calabria Straordinaria”, fortemente voluto dalla Regione Calabria: “Una l’iniziativa istituzionale – ha aggiunto Colacchio – che ha saputo proiettare un’immagine moderna e attrattiva della regione, fornendo un supporto concreto alle imprese che esportano prodotti e servizi di qualità.

COLACCHIO: “ANDARE OLTRE LA COSTA DEGLI DEI CON L’ENTROTERRA TRAMITE IL DISTRETTO TURISTICO”

Uno dei passaggi più qualificanti della relazione di Colacchio ha riguardato la visione geografica ed economica dell’offerta turistica. Se la Costa degli Dei rappresenta la vetrina internazionale dell’area vibonese, il suo perimetro non può e non deve esaurirsi nelle sole perle balneari: «La Costa degli Dei parte da Pizzo e arriva fino a Nicotera, non è circoscritta alla sola Tropea – ha puntualizzato il presidente di Confindustria – La sfida decisiva consiste nell’incrementare le connessioni e fare penetrare i flussi turistici verso l’entroterra. È qui che si inserisce il ruolo fondamentale del Distretto Turistico, uno strumento fortemente voluto dagli imprenditori e dalle associazioni con cui dialogo quotidianamente».

L’obiettivo strategico indicato dagli industriali è integrare le risorse enogastronomiche, paesaggistiche e culturali dei comuni collinari e montani con l’attrazione esercitata dal litorale, creando un’offerta integrata capace di allungare la stagione turistica e distribuire la ricchezza su tutto il bacino provinciale.

L’APPELLO ALLA POLITICA: «AGLI IMPRENDITORI SERVONO STABILITà, CERTEZZA E CONTINUITà»

La realizzazione di progetti complessi come il Distretto Turistico richiede tuttavia un presupposto indispensabile: la tenuta e la solidità delle istituzioni politiche. Sul punto, Colacchio ha rivolto un messaggio chiaro e diretto alla classe di governo locale e regionale: «Gli imprenditori che vogliono investire sul Distretto Turistico necessitano di una parte politica solida e stabile – ha affermato il vertice degli industriali vibonesi – Quando un imprenditore si interfaccia con la politica e non trova chiarezza o continuità, non riesce a programmare. La mancanza di stabilità amministrativa genera gravi squilibri di intenti. Al contrario, quando una governance o un management istituzionale dura negli anni, si possono raggiungere traguardi straordinari».

Come modello virtuoso di visione e perseveranza nel tempo, Colacchio ha citato il caso iconico del Gruppo Caffo e di Pippo Caffo, capaci di proiettare un marchio familiare ai vertici mondiali grazie a idee «chiare, dritte e determinate».

RESTARE E INVESTIRE A VIBO: «NESSUNA PAURA DEL MALAFFARE, QUI C’è TERRENO FERTILE PER CRESCERE»

A chiusura del suo intervento, il presidente di Confindustria si è soffermato sull’aspetto etico e sociale dell’imprenditoria vibonese, respingendo le letture disfattiste che descrivono il territorio come irrimediabilmente bloccato. I dati dimostrano un forte senso di radicamento: il 77% delle risorse e dei profitti generati dagli imprenditori locali rimane e viene reinvestito nella provincia di Vibo Valentia: «Gli imprenditori vibonesi hanno creduto in questa terra e sono rimasti qui nel corso degli anni, dimostrando di non avere paura del malaffare», ha scandito Colacchio con determinazione. «Non è vero che la nostra realtà è un deserto dove non funziona nulla. Esiste una forma mentis operosa, e abbiamo terreni fertili e straordinari per sostenere la crescita economica di tutta la Calabria. Attraverso la sinergia reale tra associazioni, imprese e istituzioni, il riscatto di Vibo è già una realtà in cammino».