Torna a Vibo il “Festival delle famiglie”: due giorni di incontri e riflessioni

3 minuti per la lettura

A Vibo Valentia torna il Festival delle Famiglie: due giornate di incontri, riflessioni e attività dedicate alle sfide della famiglia contemporanea. L’evento venerdì 13 e sabato 14 novembre a Palazzo Gagliardi

VIBO VALENTIA – Torna a Vibo Valentia il “Festival delle Famiglie”, organizzato dal Centro per le famiglie dell’Ambito territoriale sociale n. 1, in programma venerdì 13 (ore 9:30 apertura con i saluti istituzionali) e sabato 14 novembre 2026, a Palazzo Gagliardi per due giornate nelle quali le radici diventano il punto di partenza per immaginare, insieme, il futuro. Due giornate per riflettere sui cambiamenti che attraversano le famiglie, confrontarsi sulle sfide educative e sociali del nostro tempo e riscoprire il valore delle relazioni, del dialogo e della condivisione.

IL SENSO DELL’INIZIATIVA

Un titolo che racchiude il senso della manifestazione: riconoscere il valore delle proprie radici, della memoria e dei legami tra generazioni, ma anche interrogarsi sul presente e guardare al futuro, in una società in continua trasformazione, nella quale le famiglie sono chiamate ad affrontare bisogni, responsabilità e sfide sempre nuove.

“La famiglia – dichiara il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo – rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra comunità, ma è anche una realtà che cambia, si confronta con nuove esigenze e ha bisogno di trovare nelle istituzioni interlocutori attenti e presenti. Il Festival vuole essere un’occasione per ascoltare questi cambiamenti, favorire il dialogo e rafforzare il senso di comunità. È questo il significato che vogliamo dare a un’iniziativa che mette al centro le persone e i loro bisogni”.

L’ASSESSORE SCRUGLI: “OPPORTUNITà DI PARTECIPAZIONE E CONFRONTO”

A sottolineare il valore sociale ed educativo della manifestazione è anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli: “Abbiamo voluto costruire un Festival che non fosse soltanto una successione di incontri, ma un’opportunità concreta di partecipazione e confronto. Le famiglie di oggi affrontano sfide complesse, dalla gestione dei rapporti tra genitori e figli all’educazione digitale, fino alla prevenzione dei comportamenti a rischio. Per questo è importante creare occasioni nelle quali poter ascoltare esperti, condividere esperienze e trovare nuovi strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane. Il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi assume, in questo senso, un valore particolare: significa partire dall’ascolto delle nuove generazioni e riconoscere che il benessere delle famiglie è una responsabilità che coinvolge l’intera comunità”.

COSA PREVEDE IL PROGRAMMA

Il programma si articolerà in momenti di approfondimento, incontri tematici, occasioni di confronto e attività partecipative, con l’obiettivo di affrontare questioni che interessano da vicino la vita quotidiana delle famiglie e il rapporto tra le generazioni.

Particolare attenzione sarà riservata alle nuove sfide educative, a partire dall’impatto delle tecnologie digitali sulle relazioni familiari e sui percorsi di crescita dei più giovani. Tra i temi affrontati, anche la prevenzione delle dipendenze, la consapevolezza dei rischi e l’importanza di costruire alleanze educative tra famiglie, scuola e territorio. In questo percorso si inserisce anche il coinvolgimento di tre istituti scolastici, i cui studenti presenteranno durante il Festival i lavori realizzati nell’ambito di attività di sensibilizzazione e approfondimento.

Accanto agli incontri con gli esperti, troveranno spazio anche attività e laboratori rivolti alle famiglie, pensati per favorire la partecipazione, la condivisione di esperienze e la valorizzazione delle relazioni.