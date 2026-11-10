Vibo, lettera di gratitudine per i sanitari del Pronto soccorso: «Professionalità e umanità»

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Una lettera di riconoscenza rivolta al primario del pronto soccorso di Vibo, Vincenzo Natale, e alla dirigente medica Marianna Rodolico per l’assistenza prestata al padre, Giuseppe Posterino. Il figlio Emanuele: «Sono il volto migliore della sanità calabrese»

VIBO VALENTIA — In una sanità spesso raccontata attraverso le sue difficoltà strutturali, le carenze di personale e i disservizi, c’è anche una realtà fatta di professionalità, dedizione e attenzione verso i pazienti. È da questa consapevolezza che nasce la lettera aperta di Emanuele Posterino, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine nei confronti di due medici del Pronto soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Vibo Valentia: il primario Vincenzo Natale e la dirigente medica Marianna Rodolico.

La testimonianza arriva dopo un momento di grave sofferenza familiare, durante il quale il personale sanitario si è preso cura del padre, Giuseppe Posterino. Un’esperienza che, come racconta il figlio, gli ha consentito di conoscere da vicino non soltanto le competenze professionali dei due medici, ma anche la loro sensibilità umana.

“ECCELLENZA PROFESSIONALE E INCREDIBILE SENSIBILITà UMANA”

«Non soltanto un’eccellenza professionale fuori dal comune, ma un’incredibile sensibilità umana», scrive Posterino, sottolineando come, nonostante i ritmi particolarmente intensi e le risorse spesso limitate con cui è chiamato a operare il reparto, i due professionisti non abbiano mai fatto mancare attenzione, accuratezza diagnostica e vicinanza al paziente e ai familiari.

«Vedere con quanta lucidità, dedizione e rispetto si siano presi cura della salute di mio padre è stato un faro di luce nel buio della preoccupazione», aggiunge.

Nella lettera, indirizzata alla Direzione generale dell’Asp di Vibo Valentia, Posterino non nasconde le criticità che interessano il sistema sanitario calabrese, ma invita a riconoscere e valorizzare anche quelle professionalità che, quotidianamente, contribuiscono a garantire assistenza e dignità ai cittadini: «È grazie a professionisti del calibro del dottor Natale e della dottoressa Rodolico che questo territorio resiste e trova dignità», afferma, definendoli espressione di una competenza che non si arrende alle difficoltà, di un’etica professionale che resiste alla stanchezza e di un’umanità capace di accompagnare la cura.

L’APPELLO ALL’AZIENDA SANITARIA

Da qui l’appello ai vertici dell’Azienda sanitaria affinché queste risorse vengano «custodite, valorizzate e sostenute». Un ringraziamento che Emanuele Posterino ha voluto affidare anche alla stampa locale, perché, sottolinea, i cittadini abbiano modo di conoscere le esperienze positive che maturano all’interno dell’ospedale vibonese. La lettera si conclude con un messaggio di profonda riconoscenza: «Al dottor Vincenzo Natale e alla dottoressa Marianna Rodolico va la mia stima più profonda e la gratitudine eterna della mia famiglia».