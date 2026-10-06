Corte dei Conti, Scuglia: «Il risanamento del Comune di Vibo Valentia è positivo»

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La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti monitora il percorso del Comune di Vibo dopo il Patto del 2023 che ha avviato il risanamento delle casse dell’ente e al riguardo il segretario generale di Palazzo Razza, Domenico Scuglia, evidenzia i fattori positivi. Il Comune tuttavia deve recuperare un disavanzo di 40,3 milioni di euro. Sotto osservazione riscossione, recupero dell’evasione, spesa e gestione del patrimonio

VIBO VALENTIA – Il percorso di risanamento finanziario del Comune di Vibo Valentia entra nel monitoraggio della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che nella relazione al Parlamento sui Comuni in situazione di crisi finanziaria dedica attenzione anche all’esperienza dell’ente vibonese. A partire dal monitoraggio dell’organo contabile, il segretario generale del Comune, Domenico Libero Scuglia, propone una lettura positiva dei risultati raggiunti e delle misure adottate dall’ente negli ultimi anni sottolineando gli elementi di stabilità che, a suo giudizio, emergono dal monitoraggio, inseriti nel più ampio quadro delle difficoltà finanziarie che continuano a interessare numerosi Comuni italiani.

La relazione, aggiornata al 31 dicembre 2025, indica 484 enti interessati da procedure attive, pari al 6,1% dei Comuni italiani. Dal 2020 le attivazioni complessive sono state 1.448, tra 818 dissesti e 630 procedure di riequilibrio. Nel solo 2025 sono state avviate 65 nuove procedure. Sicilia, Calabria e Campania continuano a concentrare il maggior numero di situazioni di difficoltà, passando complessivamente da 880 a 919 attivazioni.

IL “PATTO SALVA CITTà” DEL 2023

Nel caso di Vibo Valentia, Scuglia individua nel Patto sottoscritto con il Governo nel gennaio 2023 uno degli elementi centrali del percorso di risanamento del Comune. L’accordo è intervenuto sulla situazione determinatasi dopo il precedente Piano di riequilibrio del 2019, alcune cui previsioni, secondo la ricostruzione proposta dal segretario generale, si erano rivelate difficilmente praticabili: «Il Patto ha rappresentato un’alternativa alle misure originarie del Piano 2019 – osserva Scuglia – intervenendo su strumenti che non erano più concretamente realizzabili, come alcune alienazioni patrimoniali, e su previsioni tributarie difficilmente sostenibili».

Tra le misure introdotte figurano l’incremento dell’addizionale comunale Irpef all’1,2%, con una soglia di esenzione a 7 mila euro, la valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso società partecipate, la razionalizzazione degli uffici e la riduzione dei costi della politica. Il disavanzo complessivo da recuperare viene quantificato in circa 40,3 milioni di euro, compresa l’eredità del precedente dissesto.

STABILITà CONTABILE E PAGAMENTO REGOLARI

È sul piano della gestione quotidiana che Scuglia concentra la propria valutazione positiva. Il monitoraggio prende in considerazione diversi indicatori, dalla capacità di riscossione al recupero dell’evasione, dall’andamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità alla spesa corrente e alla gestione dei debiti fuori bilancio.

Secondo il segretario generale, «il Comune ha adottato misure organizzative che consentono di garantire la regolarità dei flussi finanziari, una disponibilità di liquidità adeguata e la puntualità nei pagamenti». Una condizione che, nella sua lettura, sarebbe accompagnata da una programmazione di bilancio improntata a criteri prudenziali: «L’obiettivo – sottolinea Scuglia – è prevenire il ripetersi di nuovi squilibri e consolidare progressivamente i risultati raggiunti».

Tra gli elementi sottoposti a monitoraggio figurano anche la capacità di riscossione, il recupero dell’evasione, l’andamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità e l’efficacia delle misure di contenimento della spesa. Attenzione anche alla gestione del patrimonio e alla capacità dell’ente di portare avanti i progetti finanziati attraverso il Pnrr.

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI RESTA IL NODO CENTRALE

Proprio la capacità di trasformare le entrate previste in risorse effettivamente incassate rappresenta uno degli aspetti decisivi per la tenuta del percorso. Riscossione, recupero dell’evasione e gestione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono quindi tra gli indicatori destinati a incidere maggiormente sulla stabilità futura: «Il risanamento non può considerarsi concluso – evidenzia Scuglia – perché il recupero di un disavanzo di oltre 40 milioni di euro richiede continuità, rigore e una gestione costante delle entrate e della spesa».

LA RIFORMA DEL SISTEMA

La relazione della Sezione delle Autonomie allarga quindi lo sguardo alla disciplina generale delle crisi finanziarie degli enti locali, richiamando la necessità di intervenire sul Titolo VIII del Testo unico degli enti locali. Il tema è quello di rendere le procedure di risanamento più semplici ed efficaci, evitando il ripetersi di situazioni di crisi e il ricorso seriale a nuovi dissesti. I Patti governativi sono considerati, nella riflessione proposta da Scuglia, uno strumento che ha introdotto elementi di flessibilità e condizionalità, ma che non può sostituire una riforma organica.

«La vicenda di Vibo Valentia dimostra quanto sia importante disporre di strumenti adeguati alla situazione concreta degli enti – sostiene il massimo dirigente del Comune di Vibo –. Il sistema deve consentire di affrontare le crisi con misure realmente risolutive e non limitarsi a rinviare nel tempo i problemi».

La valutazione finale del segretario generale resta quindi legata alla necessità di consolidare quanto fatto finora: «Il bilancio del percorso è positivo – conclude Scuglia – ma il lavoro deve continuare. La stabilità finanziaria si costruisce nel tempo, attraverso il controllo della spesa, il rafforzamento della riscossione e una gestione rigorosa del patrimonio».

La relazione della Corte dei Conti diventa così, nella lettura di Scuglia, non soltanto una fotografia della situazione finanziaria degli enti locali, ma anche l’occasione per misurare il percorso compiuto dal Comune Vibo Valentia nell’azione di risanamento delle sue casse. Iter, tuttavia, ancora lungi dal concludersi. Però…