Province, Scuglia: «La transizione è incompiuta, ora serve una riforma organica»

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La riflessione del segretario generale del Comune di Vibo Valentia, Domenico Libero Scuglia, sulla Piattaforma programmatica dell’Unione delle Province per la XX legislatura: tra le richieste di una riforma più funzioni, risorse certe e organi eletti dai cittadini

VIBO VALENTIA – Dodici anni dopo la legge Delrio, le Province italiane restano in una condizione di attesa; è il punto di partenza della riflessione di Domenico Libero Scuglia, segretario generale del Comune di Vibo Valentia, che ripercorre le proposte presentate a Imperia dall’Unione delle Province d’Italia (UPI) che lavora sulla possibile riforma. Il documento è stato approvato dalla 39ª Assemblea nazionale, riunita il 19 e 20 ottobre scorso.

SCUGLIA: “QUELLE DELLE PROVINCE, UNA RIFORMA INTERROTTA”

Il quadro ricostruito da Scuglia parte dalla legge 56/2014, che prevedeva il superamento delle Province: «Quel percorso si è fermato con il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Da allora le Province restano tra gli enti costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, ma senza un assetto stabile di funzioni e risorse. Aprendo i lavori a Imperia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di transizione incompiuta”. L’UPI chiede ora di chiuderla, dando attuazione agli articoli 5, 114, 118 e 119 della Carta».

AREA VASTA E “CASE DEI COMUNI”

Il primo capitolo della piattaforma riguarda il ruolo strategico delle Province nello sviluppo dei territori. Il dirigente del Comune di Vibo evidenzia che l’Upi propone di «estendere loro le funzioni di area vasta oggi previste solo per le Città metropolitane, cioè il Piano strategico e il coordinamento dello sviluppo locale. Si punta inoltre a consolidare la funzione di “Case dei Comuni”, con più assistenza agli enti locali e gestione aggregata degli appalti. Sul piano dei servizi, si chiede di ricondurre alla dimensione provinciale quelli di rilevanza economica oggi affidati agli ATO regionali o sovracomunali (trasporti, acqua, rifiuti), per superare la frammentazione amministrativa».

LEGGE 56 DEL 2014 E ORGANI DI GOVERNO

Il cuore istituzionale della proposta è una revisione complessiva della legge 56/2014, attraverso una legge organica che affianchi norme direttamente applicative a una delega per la riforma del TUEL. Sul fronte delle funzioni, l’UPI vuole consolidare quelle attuali (ambiente, viabilità, edilizia scolastica, pianificazione territoriale, raccolta ed elaborazione dati) e aggiungere quelle di area vasta, mentre per gli organi, le richieste sono: il ripristino dell’elezione diretta di presidente e consiglio provinciale o, in subordine, la razionalizzazione dell’attuale voto indiretto; la garanzia della rappresentanza territoriale e di genere; una durata di cinque anni, come per Comuni e Regioni; l’istituzione di una giunta per un governo collegiale; la valorizzazione delle assemblee dei sindaci.

PERSONALE E RISORSE DELLE PROVINCE

Sul versante organizzativo, Scuglia ricorda come l’Upi chieda che la prossima Legge di Bilancio favorisca l’ingresso di nuove professionalità: «Servono l’estensione alle Province del fondo per il salario accessorio già previsto per i Comuni, l’esclusione degli oneri contrattuali dal calcolo della spesa di personale e lo sblocco delle risorse per le elevate qualificazioni».

Il nodo più pesante resta, per come evidenzia il segretario generale del Comune di Vibo, quello finanziario: «Le 88 Province versano allo Stato quasi un miliardo di euro l’anno di risorse correnti derivanti da tributi propri, effetto della legge 190/2014. Il fondo di riequilibrio copre appena metà dello squilibrio previsto, e solo dal 2031. L’UPI chiede di incrementarlo in modo significativo, di respingere nuovi tagli alla spesa corrente e di garantire la piena autonomia tributaria». Tra le ipotesi, un tributo come quello sui diritti di imbarco per porti e aeroporti, per allineare progressivamente fabbisogni standard e capacità fiscale.

SCUOLE, STRADE E DISSESTO IDROGEOLOGICO

Le Province rivendicano i risultati del PNRR: oltre 1.600 interventi di edilizia scolastica per più di 2,9 miliardi di euro: «La piattaforma chiede ora risorse certe per completare le opere avviate su oltre 1.700 edifici e un piano triennale da almeno 3 miliardi per le scuole superiori, che coinvolga oltre 5.100 plessi, mentre sulla viabilità, l’UPI domanda programmazioni pluriennali per uscire dalla logica dell’emergenza. Secondo l’Ispra, la superficie a pericolosità da frana è cresciuta del 15% e arriva a coprire il 23% del territorio nazionale, con le strade provinciali di collina e montagna tra le più esposte».

Da qui la richiesta di affidare alle Province funzioni operative e di coordinamento nei piani europei, nazionali e regionali, di fare del piano provinciale di coordinamento territoriale il riferimento per l’assetto del territorio e di riportarle tra i soggetti attivi nei Piani di assetto idrogeologico.