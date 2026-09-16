Vibo, nasce in Consiglio comunale la Federazione tra Pd e Democratici e Riformisti

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L’intesa in Consiglio comunale di Vibo tra Pd e Democratici e Riformisti, anticipata dal Quotidiano del Sud due settimane fa, prende forma con il patto di Federazione siglato tra le due forze per «dare più forza alla maggioranza che sostiene l’amministrazione Romeo»

VIBO VALENTIA – Come anticipato circa due settimane fa dal “Quotidiano del Sud“, nasce ufficialmente in seno al Consiglio comunale di Vibo Valentia la federazione tra il gruppo del Partito democratico e quello dei Democratici e Riformisti. L’intesa si è formalizzata attraverso un comunicato congiunto sottoscritto dalla segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, e dal coordinatore del gruppo consiliare dei Democratici e Riformisti, Enzo Mirabello.

L’accordo punta a consolidare la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Enzo Romeo e a rafforzare, sul piano consiliare, il peso del Partito democratico.

«LA FEDERAZIONE, UNA SCELTA POLITICA CHIARA»

La federazione, che conta in tutto 10 consiglieri, compreso il presidente del civico consesso, diviene così la prima forza nell’assemblea cittadina e viene presentata dai promotori come una «scelta politica chiara, lungimirante e fortemente voluta», fondata sulla condivisione di una visione comune rispetto ai principali atti amministrativi e programmatici.

L’obiettivo dichiarato è quello di «dare ancora più slancio, compattezza ed efficacia» all’azione della maggioranza e della Giunta, rendendo più coordinato il lavoro dei due gruppi consiliari. L’intesa, secondo Pd e Democratici e Riformisti (che fanno riferimento al consigliere democrat, regionale Ernesto Alecci), rappresenta un passaggio politico destinato a rafforzare la maggioranza a Palazzo Luigi Razza, soprattutto in vista dei dossier ritenuti strategici per la città e per il comprensorio provinciale.

LO SGUARDO RIVOLTO AI PROSSIMI APPUNTAMENTI ELETTORALI

Nel documento, tuttavia, la federazione è indicata anche come l’avvio di un percorso più ampio: «Questo accordo costituisce un primo, fondamentale passo di un percorso dinamico e in costante evoluzione», spiegano Esposito e Mirabello, lasciando aperta la possibilità di un successivo allargamento del confronto politico. Un dialogo che, precisano gli interessati, dovrà svilupparsi «con le dovute accortezze e i necessari chiarimenti politici» e che potrebbe coinvolgere nel tempo altre forze dell’area progressista e di centrosinistra.

Tra gli obiettivi indicati anche il rafforzamento del Pd e del centrosinistra in vista delle future scadenze elettorali, con l’intenzione dichiarata di costruire un’alternativa alle destre «nei territori, in Calabria e nel Paese».

La nascita della federazione in consiglio Comunale a Vibo tra Pd e D&R modifica dunque gli equilibri interni alla maggioranza consiliare e formalizza una collaborazione politica che, nelle intenzioni dei promotori, punta a rendere più coesa l’azione amministrativa dell’amministrazione Romeo. Sarà così?