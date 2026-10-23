Conte a Pizzo incontra agricoltori e autotrasportatori: «Cittadini onesti che non ce la fanno più»

4 minuti per la lettura

Il leader del Movimento 5 Stelle Conte a Pizzo incontra agricoltori e autotrasportatori al presidio contro il caro carburanti: «Il governo venga a parlare con chi è in difficoltà». Critiche anche alla filiera agricola: «Si produce sottocosto, ma sugli scaffali i prezzi sono inaccessibili»



PIZZO – «Sono qui per ascoltarvi». Giuseppe Conte arriva allo svincolo autostradale di Pizzo e incontra una delegazione di agricoltori e autotrasportatori, protagonisti nei giorni scorsi dei presidi organizzati in Calabria contro il caro carburanti e l’aumento del costo della vita. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha scelto uno dei luoghi simbolo della mobilitazione vibonese per raccogliere le testimonianze dei lavoratori e rilanciare le critiche all’azione del governo.

«Siamo qui perché la vostra manifestazione è pacifica, se così non fosse non saremmo qui», ha affermato Conte, assicurando che il Movimento sarà al fianco dei manifestanti. «Vogliamo richiamare la responsabilità di chi governa su un quotidiano drammatico, ci troverete sempre al vostro fianco».

Per il leader pentastellato, le difficoltà denunciate da chi lavora nei settori dell’agricoltura e dell’autotrasporto rappresentano un disagio concreto, che a suo giudizio non avrebbe ricevuto un’adeguata attenzione pubblica. «Qui c’è disagio vero – ha detto – e non ci sfugge che queste manifestazioni sono state oscurate da una parte degli organi di stampa». Conte ha quindi accusato l’esecutivo di aver negato per anni la portata dei problemi economici che oggi, secondo la sua lettura, stanno emergendo con maggiore evidenza.

GIUSEPPE CONTE A PIZZO INCONTRA AGRICOLTORI E AUTOTRASPORTATORI

Da Pizzo è partito anche un appello diretto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri. «Venite qui a parlare con cittadini comuni, agricoltori, autotrasportatori, pescatori, allevatori, in difficoltà per il caro vita, il caro carburante e per tutte le difficoltà quotidiane», ha dichiarato. «Qui non c’è infiltrazione, qui ci sono onesti cittadini che non ce la fanno più. Svegliatevi o andate subito a casa».

Conte ha contestato inoltre la scelta del governo di intervenire prevalentemente sul fronte della sicurezza, anziché affrontare, a suo avviso, le cause economiche della protesta. «Avete fatto l’ottavo decreto sicurezza, farete anche il nono? State riempiendo il Codice penale di nuove fattispecie di reato e inasprimenti di pena», ha affermato, sostenendo che la priorità dovrebbe essere risolvere i problemi che gravano su famiglie e imprese. Quanto alle risorse necessarie, ha indicato la possibilità di reperirle nei comparti energetico, bancario, finanziario e degli armamenti, che secondo il leader M5S avrebbero registrato profitti significativi.

Una parte del confronto si è concentrata sulle difficoltà dell’agricoltura, alle prese con costi di produzione elevati e margini ridotti. «Il problema vero è quello della filiera», ha osservato Conte. «Gli agricoltori sono costretti a produrre sottocosto, però sullo scaffale arrivano prezzi che i cittadini non possono più permettersi». Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, la distribuzione dei ricavi lungo la catena produttiva penalizzerebbe chi produce, mentre una quota rilevante del valore si concentrerebbe nella grande distribuzione e negli altri passaggi intermedi.

«BISOGNA PUNTARE SULLE MISURE STRUTTURALI»

«Dobbiamo intervenire con misure strutturali», è la richiesta rivolta all’esecutivo. Per Conte, gli interventi adottati finora sarebbero stati tardivi e insufficienti rispetto a una crisi che si trascina da tempo. «I nodi stanno venendo al pettine», ha aggiunto, contestando la rappresentazione di un’economia in salute offerta negli anni dal governo.

La visita a Pizzo è stata anche l’occasione per affrontare altri temi politici. Rispondendo a una domanda sul voto contrario del Movimento 5 Stelle alla risoluzione del Parlamento europeo sugli attacchi russi nel Mar Nero, Conte ha ribadito la propria contrarietà a un eventuale coinvolgimento diretto delle forze italiane nel conflitto. Dopo aver condannato la Russia e gli attacchi contro i civili, ha contestato la prospettiva di inviare unità italiane nell’area, richiamando l’articolo 11 della Costituzione: «La Costituzione per me è un faro».

Infine, sollecitato sul tema delle primarie per la scelta del candidato alla guida della coalizione progressista, Conte ha chiesto di concentrare il confronto sui contenuti e sulle proposte. «Io delle primarie mi sono stancato di parlare, voglio parlare dei problemi dei cittadini», ha detto. Le consultazioni, ha assicurato, si svolgeranno dopo la definizione del programma: «Le primarie si faranno un attimo dopo il programma e si faranno subito». Per il leader M5S, la priorità resta dunque la presentazione di misure concrete, mentre a Pizzo agricoltori e autotrasportatori continuano a chiedere risposte alle difficoltà che hanno alimentato la mobilitazione.