Comunali ad Acquaro, due liste civiche: Ferraro sfida Barilaro

Dopo un anno e mezzo di commissariamento, Acquaro si prepara a tornare alle urne, due le liste in campo alle comunali: a sfidarsi Ferraro e l’ex sindaco Barilaro, ecco le liste

ACQUARO (VIBO VALENTIA) – Dopo un anno e mezzo di commissariamento, il Comune di Acquaro si prepara a tornare alle urne. Le elezioni comunali del 23 e 24 novembre prossimi segneranno la fine del periodo di fermo amministrativo seguito allo scioglimento dell’ente per presunte infiltrazioni mafiose. Saranno due le liste civiche in campo a contendersi la guida del municipio.

La prima, “Acquaro Bene Comune”, è capeggiata da Giuseppe Ferraro, ispettore di polizia in pensione, residente a Vibo Valentia ma originario della frazione Limpidi. Ferraro propone una squadra che punta al rilancio del paese attraverso partecipazione, legalità e trasparenza amministrativa. A sostenerlo saranno i candidati: Robert Aloe, Maria Concetta Caporale, Maria Rosa Femìa, Giuseppa Maiolo, Giuseppe Maiolo, Massimo Malvaso, Umberto Muratore, Antonio Poci, Francesco Scarmozzino e Rosario Schiavello.

Dall’altra parte, la lista “Uniamo Acquaro” è guidata dall’ex sindaco Giuseppe Barilaro, che ha amministrato il Comune dal 2010 al 2023. Barilaro, alla testa di un gruppo che unisce volti già noti ed esponenti della società civile, punta a proseguire il percorso di crescita avviato negli anni precedenti. Completano la lista: Filippo Alessandria, Giuseppe Bono, Antonio Corbo, Bruno Ciancio, Antonio Demasi, Naomi Latassa, Giovanni Montagnese, Gabriele Sangiuliano, Domenico Tascone e Saverio Felice Viola. Spetterà ora alla Commissione Elettorale Circondariale verificare i requisiti di ogni singolo candidato e la documentazione allegata al momento della presentazione delle liste.

Dopo l’approvazione e il sorteggio delle liste si entrerà nel vivo della campagna elettorale. La competizione si annuncia equilibrata e vivace, in un clima di attesa e di rinnovata partecipazione dopo il lungo periodo di commissariamento. Nei prossimi giorni entrambe le liste presenteranno i rispettivi programmi elettorali e incontreranno i cittadini per illustrare le proprie proposte. Il voto del 23 e 24 novembre rappresenterà per la comunità di Acquaro un passaggio importante verso il ritorno alla piena normalità amministrativa e istituzionale.