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Elezioni Amministrative 2026 in Calabria, presentate le liste a sostegno dei candidati a sindaco del comune di Ricadi, ecco le squadre di Pasquale Mobrici e Domenico Lo Cane.

RICADI – Ufficializzata la presentazione delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali di maggio: Pasquale Mobrici sarà a capo del raggruppamento “Vivere Ricadi”, mentre Domenico Lo Cane guiderà ” Ricadi nel cuore”. Una battaglia che si preannuncia piena di colpi di scena e sicuramente entusiasmante e che riempirà le strade del territorio principe del turismo calabrese per il prossimo mese.

La presentazione della lista “Vivere Ricadi” è stata accompagnata da un intervento di Pasquale Mobrici. L’esponente politico ufficializza la sua candidatura «dopo anni di impegno costante tra i banchi dell’opposizione, vissuti sempre con rigore e rispetto delle istituzioni».

Una scelta che, come lo stesso dichiara «non nasce da un’ambizione personale. Ma dalla ferma convinzione che il nostro territorio non possa più permettersi di restare immobile a guardare il futuro che passa. La parola d’ordine della mia proposta sarà voltare pagina. Perché Ricadi merita molto di più di una gestione ordinaria o di una visione politica ripiegata su se stessa. Voltare pagina significa per me introdurre trasparenza e partecipazione reale facendo del Comune la casa di tutti i cittadini e non solo di pochi».

«Significa gestire il nostro immenso patrimonio turistico da Capo Vaticano alle frazioni con una programmazione strategica che duri tutto l’anno e non solo per le emergenze estive riportando decoro e servizi efficienti in ogni angolo del paese. In questi anni come capogruppo di minoranza ho studiato a fondo i problemi della macchina amministrativa e oggi sono pronto a trasformare quella vigilanza in un progetto di governo solido. Ricadi ha bisogno di una boccata d’aria fresca e di superare le vecchie logiche per unire le energie migliori in un unico obiettivo: fare del nostro comune un modello di efficienza e bellezza in Calabria». LISTA VIVERE RICADI

CON MOBRICI SINDACO Antonio Pontoriero,

Rosa Maria Pantano,

Gianfranco La Torre,

Saverio Mazzitelli,

Agostino Pantano,

Antonio De Carlo,

Mario Rizzo,

Maria Pia Guerrera,

Giuseppe Natoli,

Antonella Decarlo,

Vanessa Caracciolo,

Anna Maria Pantano.

Mobrici anticipa inoltre che nei prossimi giorni sarà presentata alla comunità «la squadra ed i punti cardine di questo percorso». Un percorso «che sarà aperto inclusivo e coraggioso perché siamo pronti a scrivere insieme un capitolo tutto nuovo per la nostra comunità».

Un’atmosfera di grande serenità e partecipazione democratica, ha caratterizzato il pomeriggio della compagine “Ricadi nel cuore”. Ufficialmente depositati presso la casa comunale i nominativi che compongono la lista che vede Domenico Lo Cane candidato alla carica di sindaco.

Il progetto politico di quest’ultimo nasce con un obiettivo chiaro: «Rimettere il territorio e i cittadini al centro dell’azione amministrativa». La squadra che sostiene Locane si presenta come «una proposta solida e innovativa, un mix equilibrato tra esperienze consolidate e forze fresche unite da un profondo legame con le proprie radici e da una visione comune per il rilancio di Ricadi».

«I protagonisti del cambiamento», come lo stesso Locane ha definito il proprio gruppo rappresentano le diverse anime della comunità, ed arricchiscono la compagine di competenze professionali e un instancabile entusiasmo. Carica di valori come «legalità, impegno e passione», la lista “Ricadi nel Cuore” «si distingue per una forte identità etica. Al centro del programma figurano i valori della legalità, intesa come bussola di ogni azione amministrativa, e un impegno costante profuso con la passione di chi ama profondamente la propria terra». LISTA RICADI NEL CUORE

CON LO CANE SINDACO Francesco Giuliano,

Giuseppe Loiacono,

Nicola La Sorba,

Fabio Muzzupappa,

Caterina Pantano,

Serafino Paparatto,

Luana Paparatto,

Federica Miano,

Luana Mazzitelli,

Domenico Tomaselli,

Elena Saragò,

Antonio Giofrè.

Il pomeriggio del gruppo “Ricadi nel cuore” è stato «caratterizzato da un flusso costante e pacato di cittadini che si sono recati presso gli uffici comunali per sottoscrivere la lista, a testimonianza di un forte desiderio di partecipazione e fiducia nel progetto guidato da Locane».

«Sento il dovere di ringraziare di cuore ogni singolo candidato che ha scelto di metterci la faccia in questa sfida entusiasmante – ha dichiarato il candidato sindaco Domenico Locane –. Un ringraziamento speciale va al segretario comunale e a tutti i dipendenti dell’ente che, con professionalità e dedizione, si sono adoperati per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Partiamo con forza e ottimismo, convinti che Ricadi meriti un’amministrazione serena, operosa e sempre vicina alla gente». Con la presentazione ufficiale, «la campagna elettorale di “Ricadi nel Cuore” entra nel vivo: un cammino fatto di ascolto, proposte concrete e amore per il territorio».