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Elezioni Amministrative 2026 in Calabria, presentate le liste a sostegno dei candidati a sindaco del comune di Serra San Bruno, ecco le squadre di Alfredo Barillari, Adriano Tassone e Vincenzo Damiani.

SERRA – Sono tre le liste ai nastri di partenza alle elezioni comunali di Serra San Bruno. Tutte le compagini hanno provveduto a depositare la necessaria documentazione già nella mattinata di ieri, evitando eventuali contrattempi dell’ultimo minuto. Sostenitori e simpatizzanti hanno accompagnato i presentatori fino al palazzo municipale provvedendo ad effettuare foto da esporre al pubblico social.

In particolare, “Liberamente”, guidata dal sindaco uscente Alfredo Barillari, punta alla riconferma e ripropone lo zoccolo duro (arricchito da qualche nuovo ingresso che ha portato nuova linfa in termini di energia) che fu alla base della vittoria della scorsa competizione.

Il guanto della sfida viene lanciato da “Rinascita Comune”, lista con esponenti d’esperienza politica capitanata da Vincenzo Damiani. Desiderosa di stupire è “La Restanza”, con in testa Adriano Tassone. La presentazione delle tre liste segna dunque l’avvio ufficiale della competizione elettorale a Serra San Bruno, aprendo una fase in cui programmi, proposte e visioni saranno al centro del confronto pubblico. La composizione delle squadre evidenzia un mix di continuità, esperienza e nuovi ingressi, elementi che contribuiranno a definire il dibattito nelle prossime settimane.

ELEZIONI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE DI SERRA SAN BRUNO: LE LISTE

“LA RESTANZA”, LISTA A SOSTEGNO DI ADRIANO TASSONE 1. Raffaele Campese

2. Salvatore Censore

3. Raffaele Antonio Cirillo

4. Gregorio De Caria

5. Giuseppe De Raffele

6. Maria Rosaria Franzè

7. Maria Teresa Marino

8. Cosimina Pisani

9. Nensy Rachiele

10. Francesco Tassone

11. Domenico Zaffino

12. Giuseppe Zangari

“LIBERAMENTE”, LISTA A SOSTEGNO DI ALFREDO BARILLARI 1. Vincenzo Albanese

2. Raffaella Ariganello

3. Rosanna Federico

4. Carmine Franzè

5. Daniele Galeano

6. Valerio Antonio Lagrotteria

7. Sabina Maiolo

8. Maria Grazia Pelaia

9. Assunta Spatola

10. Fabio Valente

11. Giuseppe Antonio Zaffino

12. Salvatore Zaffino