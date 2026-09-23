Stefanaconi, Salvatore Solano si ricandida a sindaco

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L’ex primo cittadino di Stefanaconi, Salvatore Solano, annuncia la sua ricandidatura a sindaco alle elezioni comunali di novembre; nei mesi scorsi l’assoluzione in “Petrolmafie-Dedalo”

STEFANACONI – Dopo il periodo di commissariamento, Stefanaconi si prepara a tornare alle urne e lo fa con il ritorno in campo di Salvatore Solano. L’ex sindaco, uscito assolto dal processo “Petrolmafie-Dedalo”, sarà infatti il candidato alla guida della lista civica “SiAmo Stefanaconi” alle elezioni comunali del 15 e 16 novembre, dopo la decisione unanime del gruppo di affidargli nuovamente la guida del progetto.

Una scelta che segna la prosecuzione di un percorso politico e amministrativo nato nel 2017 «dall’impegno di un gruppo di giovani provenienti dall’associazionismo e dalla società civile. Da quella esperienza è nata una squadra che, nel corso degli anni, ha consolidato un progetto politico e un rapporto con la comunità, maturando un’esperienza amministrativa sul campo».

SOLANO: «RIPARTIAMO DA DOVE ABBIAMO INIZIATO»

«Ripartiamo da dove abbiamo iniziato, da ciò che siamo stati, da ciò che abbiamo costruito e, soprattutto, da ciò che ancora possiamo costruire insieme» è il messaggio che accompagna la candidatura di Solano: «Proprio nei momenti più difficili – commenta l’amministratore – abbiamo trovato la forza di rimanere insieme, convinti che una vicenda che riteniamo profondamente ingiusta non potesse cancellare la nostra storia personale e amministrativa, né il lavoro svolto per Stefanaconi».

La decisione di tornare in campo nasce dunque dalla volontà di riprendere un percorso interrotto, mettendo nuovamente a disposizione della comunità l’esperienza maturata negli anni delle precedenti amministrazioni e un progetto che il gruppo definisce rinnovato. Un’esperienza che, secondo SiAmo Stefanaconi, aveva contribuito a rafforzare la visibilità e la riconoscibilità del paese.

L’obiettivo dichiarato è guardare al futuro senza interrompere il legame costruito negli anni con la comunità: «Sentiamo come un dovere morale – continua la nota – riprendere quel percorso e portare avanti il progetto nel quale abbiamo sempre creduto, con l’obiettivo di restituire a Stefanaconi fiducia, partecipazione e nuove prospettive».

LE ELEZIONI COMUNALI IL 15 E 16 NOVEMBRE PROSSIMI

Il ritorno di SiAmo Stefanaconi alla competizione elettorale arriva quindi nel segno della continuità della squadra e della volontà di rimettersi in gioco. Al centro c’è un gruppo che rivendica il percorso compiuto dal 2017 e che affida ancora una volta a Salvatore Solano il compito di guidare la lista.

Il 15 e 16 novembre gli elettori di Stefanaconi saranno dunque chiamati a scegliere la nuova amministrazione comunale. SiAmo Stefanaconi si presenta all’appuntamento con un gruppo che si definisce unito e compatto e con un messaggio sintetizzato nello slogan scelto per la campagna: «RipartiAMO insieme per Stefanaconi».