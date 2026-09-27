Zambrone, parla l'ex sindaco L'Andolina dopo caduta della sua amministrazione

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Parla Corrado L’Andolina dopo la fine della sua esperienza esperienza da sindaco di Zambrone, a seguito delle dimissioni di sei consiglieri (tre di maggioranza e altrettanti di opposizione) che hanno fatto decadere il suo incarico e anche quello di presidente della Provincia di Vibo

ZAMBRONE – «La sconfitta è il blasone dei bennati»; è la frase del Codice Hidalgo scelta da Corrado L’Andolina per accompagnare le sue prime parole dopo la fine anticipata dell’esperienza amministrativa alla guida del Comune di Zambrone a seguito delle dimissioni contestuali di sei consiglieri comunali, tre di maggioranza e tre di opposizione, che hanno infatti determinato la decadenza del sindaco e, di conseguenza, anche quella dalla presidenza della Provincia di Vibo Valentia.

«DIECI ANNI NON SI CANCELLANO CON UN ATTO»

L’Andolina, affidando a una lunga riflessione il bilancio di questi anni, sceglie innanzitutto la strada della gratitudine. «Ho avuto l’onore e il privilegio di rappresentare per dieci anni la mia comunità e, negli ultimi anni, anche la Provincia di Vibo Valentia», afferma, sottolineando di aver cercato di «dare il mio contributo alla crescita civile, amministrativa e culturale dei territori» che ha avuto l’onore di servire.

Poi i ringraziamenti, rivolti a quanti hanno condiviso il percorso amministrativo, ma anche a chi lo ha criticato: «Grazie a chi mi ha voluto bene e mi ha aiutato lungo questo cammino. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha gioito e sofferto con me. Grazie anche a chi mi ha criticato».

Nelle parole dell’ex sindaco emerge soprattutto il rammarico per la conclusione anticipata del mandato. «Oggi prevale soltanto una tristezza: non poter onorare fino alla sua naturale scadenza il mandato che i cittadini mi avevano affidato». Un passaggio nel quale L’Andolina ribadisce il legame con la comunità di Zambrone e con il territorio provinciale: «Ai tanti cittadini della Provincia di Vibo Valentia e di Zambrone va il mio pensiero più riconoscente».

Un ringraziamento particolare viene rivolto ai dipendenti comunali e provinciali, con i quali, scrive, sono state condivise «quotidianamente responsabilità, difficoltà e risultati», ma anche ai consiglieri provinciali e, soprattutto, ai consiglieri comunali rimasti al suo fianco.

IL GRAZIE AI CONSIGLIERI COMUNALI FEDELI E UNO SGUARDO AL FUTURO

«Grazie, soprattutto, a quei consiglieri comunali che sono rimasti fedeli fino alla fine a un ideale alto e nobile della politica e del servizio alla comunità», afferma, rinviando invece a un momento successivo il bilancio politico e amministrativo della sua esperienza: «Ci sarà tempo e modo per fare un bilancio dettagliato di questi anni, dal primo all’ultimo giorno», scrive. Una valutazione che, nelle sue parole, non può essere affidata soltanto all’esito dell’ultima crisi amministrativa: «La politica conosce il giorno della vittoria e quello della sconfitta, il consenso e il dissenso, gli inizi e le fini – afferma – ma ci sono cose che non si misurano con il risultato di una votazione».

È il passaggio nel quale l’ex sindaco lega il bilancio dei suoi dieci anni a una prospettiva più ampia rispetto alla conclusione anticipata del mandato: «Dieci anni non si cancellano con un atto, né un’idea tramonta perché una stagione si interrompe», commenta affidando infine al tempo il giudizio sull’esperienza amministrativa appena conclusa. «Passano gli uomini, passano le amministrazioni, passano le stagioni. Restano le opere, restano le parole, restano le scelte. E resta, soprattutto, la coscienza di aver servito la propria comunità con onore». E proprio a quella coscienza dice di voler affidare il proprio percorso: «A quella coscienza affido questi dieci anni. Il resto lo giudicherà il tempo che è il giudice più severo, ma anche il più giusto».