Elezioni comunali, Sinistra Italiana rinasce a Pizzo e avverte il centrosinistra

2 minuti per la lettura

L’assemblea cittadina di Sinistra Italiana sancisce la riapertura della storica sezione, intitolata a Carlo Primerano e Nella Perciavalle e in vista delle elezioni comunali del 2027 a Pizzo il segretario provinciale Petrolo chiede compattezza alla coalizione progressista per la scelta del candidato sindaco

PIZZO – Continua l’espansione territoriale di Sinistra Italiana/AVS nella provincia di Vibo Valentia: dopo la recente inaugurazione del circolo tematico “Costa degli Dei” a Parghelia, il partito guidato dal segretario provinciale Fortunato Petrolo avvia ufficialmente la ricostituzione della propria sezione a Pizzo in vista anche delle elezioni comunali. L’assemblea cittadina, coordinata da Silvio Primerano e partecipata dai vertici provinciali tra cui Alfonso Galati e Franco Sammarco, ha segnato il ritorno formale del partito nella città napitina con l’obiettivo di ripristinare il forte radicamento storico di un tempo, puntando su una politica intesa come servizio e confronto continuo con il territorio.

La neonata sezione è intitolata alla memoria di Carlo Primerano e Nella Perciavalle, con mandato di coordinamento affidato a Silvio Primerano fino alla celebrazione del congresso.

L’AVVERTIMENTO AGLI ALLEATI: “NO A FUGHE IN AVANTI”

Il baricentro politico dell’incontro si è focalizzato sulle elezioni amministrative del 2027, tracciando le linee guida per i futuri assetti del centrosinistra. Il segretario Petrolo ha ricordato che le interlocuzioni interne alla coalizione progressista sono già aperte dallo scorso luglio, mese in cui Sinistra Italiana / AVS ha formalmente messo a disposizione del tavolo delle trattative il nome di un proprio iscritto per la candidatura a sindaco.

Dal direttivo provinciale arriva un chiaro monito agli alleati in vista della ripresa del confronto: pur considerando legittima ogni proposta di candidatura all’interno del perimetro progressista, Sinistra Italiana stigmatizza le “fughe in avanti”, ritenendole potenziale causa di malessere e divisione per l’intera coalizione. La base del partito ha ribadito all’unanimità la necessità di rivendicare un ruolo politico centrale nella scelta del futuro candidato sindaco e nella costruzione di una lista elettorale che mantenga una precisa connotazione politica.