Elezioni presidente Provincia di Vibo, alta tensione nel campo progressista

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A determinare la stasi delle trattative per l’elezioni del presidente della Provincia di Vibo è il dibattito interno al Partito democratico

IL percorso che dovrebbe condurre il centrosinistra all’individuazione del candidato alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia si trasforma in un labirinto diplomatico ad alta tensione.

A determinare la stasi delle trattative è un complesso e prolungato dibattito interno al Partito democratico, impantanato in una serie di contrapposizioni su equilibri territoriali, ambizioni personali e tenuta degli assetti che reggono la maggioranza al Comune capoluogo. Una fase di stallo che, secondo diverse anime della coalizione, rischia di indebolire la prospettiva strategica della sfida amministrativa provinciale.

L’INCERTEZZA IN CASA DEM STA PROGRESSIVAMENTE ESAURENDO LA PAZIENZA DEGLI ALLEATI DEL TAVOLO PROGRESSISTA

L’incertezza in casa Dem sta progressivamente esaurendo la pazienza degli alleati del tavolo progressista. Il Movimento 5 Stelle ha riprovato a scuotere l’ambiente chiedendo la convocazione immediata di un tavolo di coalizione per superare il blocco e giungere a una decisione condivisa. Sulla stessa linea si registra il pressing di +Europa, rappresentata dal primo cittadino di Jonadi, Fabio Signoretta, che sollecita una tempestiva accelerazione dei tempi per evitare di disperdere il vantaggio politico.

IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VIBO, ITALIA VIVA CALA GIUSEPPE CONDELLO

Dall’altro lato dello schieramento progressista, Italia Viva mantiene fermo il punto sulla candidatura di Giuseppe Condello, primo cittadino di San Nicola da Crissa, già da diverse settimane proiettato in una capillare campagna elettorale sul territorio. Attorno alla figura di Condello si è peraltro consolidato un asse politico rilevante: oltre a incassare il sostegno di diversi sindaci civici dell’area dell’Angitolano e delle Serre, la sua proposta vede convergere sia le posizioni dei renziani sia l’area di centro che fa riferimento al consigliere regionale e leader di Azione, Francesco De Nisi, unitamente all’appoggio manifestato da +Europa. Una convergenza territoriale e politica strutturata che rafforza notevolmente la posizione del sindaco di San Nicola da Crissa in vista del confronto finale. Nonostante il Partito democratico abbia fin da principio rivendicato la primazia nella scelta del profilo da contrapporre agli avversari e da proporre agli alleati, la sintesi interna stenta a emergere.

SUL TAVOLO DEL PARTITO DEMOCRATICO RESTANO I NOMI DI ENZO ROMEO, LIDIO VALLONE E ANTONIO ROSSO

Sul tavolo dei Dem restano tre opzioni principali. Il nome del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, continua a essere ripetutamente evocato e discusso nei vertici di partito, nonostante l’interessato abbia più volte chiarito e esplicitato la propria indisponibilità a ricoprire l’incarico. Le alternative definite portano ai nomi di Antonio Rosso, primo cittadino di Spadola, e Lidio Vallone, alla guida dell’amministrazione comunale di Briatico. Sarà proprio da questa terna che il Partito democratico dovrà estrarre il nome definitivo da presentare al tavolo dell’alleanza. Una scelta non più rinviabile, chiamata a misurarsi direttamente con la candidatura di Condello per evitare scissioni traumatiche e consentire alla coalizione di presentarsi alle urne con un progetto politico unitario e competitivo. E scongiurare una clamorosa sconfitta.