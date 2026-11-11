Elezioni alla Provincia di Vibo, fumata nera sul candidato presidente del campo largo

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Nulla di fatto al vertice del campo largo sul nome da candidare alle elezioni per la presidenza della Provincia di Vibo. Le anime della coalizione torneranno a riunirsi settimana prossima e sullo sfondo si staglia la figura di Enzo Romeo. I rischi di una sua candidatura ma anche il dato che sarebbe storico per il lui e per Vibo

VIBO VALENTIA – Fumata nera, ma si continua a discutere. L’incontro tra i rappresentanti della coalizione progressista, svoltosi ieri pomeriggio nella sede vibonese del Movimento 5 Stelle, non ha partorito il nome del candidato di area che correrà per la presidenza della Provincia il prossimo 27 dicembre. La discussione, tuttavia, non ha fatto registrare momenti di tensione e si è svolta in un clima sostanzialmente sereno.

IL NOME DOVRà USCIRE PRIMA DEL 7 DICEMBRE

Un vertice convocato d’urgenza, che di fatto è andato a sostituire l’assemblea dei Dem. Questo perché i candidati in lizza vogliono prima essere certi di avere un’investitura unitaria, prima di scendere ufficialmente in campo, evitando crepe, fratture e malumori più o meno celati all’interno dello schieramento. Ecco perché quello di ieri è stato soltanto il primo di una serie di incontri che dovranno necessariamente arrivare a una sintesi prima del 7 dicembre, termine ultimo per presentare le candidature alle elezioni alla Provincia di Vibo.

Nella coalizione si predica ottimismo sul fatto che i tempi saranno ampiamente rispettati, ma è altrettanto vero che le lancette dell’orologio corrono e lo faranno ancora più rapidamente con l’avvicinarsi della scadenza. La nota positiva – come viene sottolineato da più parti – è che il campo largo è caratterizzato da interlocuzioni ritenute costruttive, contrariamente a quanto – è l’accusa mossa – avviene nel centrodestra.

Ad ogni modo, la prossima settimana è previsto un nuovo vertice. A quello di ieri erano presenti i referenti provinciali di ciascun partito: Teresa Esposito per il Pd, Fortunato Petrolo per Sinistra Italiana-Avs, Giuseppe Condello per Casa Riformista, Fabio Signoretta per +Europa e, in qualità di padroni di casa, Luisa Santoro, Michele Furci e Walter Zinnà per il Movimento 5 Stelle.

ELEZIONI ALLA PROVINCIA DI VIBO: CHI HA GIà DATO DISPONIBILITà

I nomi che circolano per la candidatura alla presidenza sono sempre gli stessi: Condello (sindaco di San Nicola da Crissa), Maria Budriesi (Zaccanopoli), Antonio Rosso (Spadola) e Lidio Vallone (Briatico). Resterebbero invece fuori gli altri nomi in quota dem, come Schinella e Pizzonia, anche in considerazione delle scadenze elettorali del prossimo anno. I candidati in corsa hanno già fatto sapere di essere disponibili a presentarsi ai nastri di partenza. Con una distinzione, però, per il primo cittadino di San Nicola da Crissa, che starebbe spingendo maggiormente sulla propria candidatura, cercando di far convergere tutti su di sé. Gli altri, invece, si sarebbero messi a disposizione nel caso in cui venisse meno quel nome che, almeno ufficialmente, al momento non ha ancora ricevuto un’investitura.

LA FIGURA DI ENZO ROMEO E I RISCHI DI UNA CANDIDATURA

E qui entra in ballo Enzo Romeo, assente alla riunione di ieri pomeriggio. Il sindaco di Vibo ha sempre sostenuto la propria indisponibilità a candidarsi, dichiarando di essere concentrato sulle dinamiche del Comune. Ma è altrettanto vero che si tratta di un uomo di partito e che, qualora non soltanto i Dem, ma l’intera coalizione glielo chiedesse ufficialmente, difficilmente si tirerebbe indietro.

È evidente, però, che prima di compiere un passo così importante vorrà avere delle garanzie, anche per evitare il rischio di un boomerang, tanto per sé quanto per l’intera coalizione. In primo luogo perché, in caso di vittoria, si sobbarcherebbe un ulteriore impegno, andando a gestire in parallelo un altro ente, peraltro non semplice come la Provincia di Vibo Valentia e il rischio è di mettersi “sotto scopa” del centrodestra che gli imputerebbe di non saper gestire né Palazzo Razza né Palazzo ex Enel. In secondo luogo, perché, in caso di sconfitta, a uscire con le ossa rotte sarebbe tutto lo schieramento. Di certo, sarebbe per lui un ritorno, e quindi un dato a suo modo doppiamente storico: un’amministrazione bis e il primo sindaco di Vibo a guidare l’ente intermedio.

Insomma, da qualunque parte la si guardi, non sarà una decisione facile, né per Romeo né per il campo largo vibonese.