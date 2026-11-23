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Il 27 dicembre si vota per l’elezione del presidente della Provincia di Vibo Valentia ma entrambi gli schieramenti sono alle prese con delle grane tra divisioni, malumori e fughe in avanti

VIBO VALENTIA – Manca poco più di un mese all’elezione per il presidente della Provincia di Vibo Valentia, in programma il 27 dicembre, e il quadro politico vibonese sta già prendendo una forma chiarissima. Ma non è solo il centrodestra a essere diviso. Anche il centrosinistra vibonese, oggi, è spaccato.

IL NODO DELLE SERRE VIBONESI

Perché il nodo, ancora una volta, sono le Serre Vibonesi. Da mesi, infatti, da quei territori arrivano istanze precise: strade, scuole, viabilità interna, attenzione ai piccoli Comuni, una Provincia che torni a essere casa dei Comuni e non solo cabina di regia del capoluogo. Istanze rimaste, finora, senza risposta. Tant’è che il primo cittadino di Serra, seguito da altri colleghi, stanno conducendo da mesi una battaglia – verosimilmente non fattibile – per tornare sotto la provincia di Catanzaro.

Il centrodestra vibonese, infatti, pare abbia scelto di snobbare le aree delle Serre, non ascoltandole, non convolgendole nella scelta del candidato alla Presidenza dell’ente intermedio, evitando – è l’ulteriore accusa – di dare loro uno spazio reale nella discussione, col il risultato ormai evidente: in quei territori cresce, giorno dopo giorno, l’orientamento che potrebbe portare verso il non voto.

VERSO UN CANDIDATO DI NOI MODERATI?

Ma di chi la responsabilità? Sentendo gli umori si fa menzione ad un déjà vu con le regionali. E qui c’è chi tira in ballo una desistenza del senatore di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori a vantaggio del consigliere regionale di Noi Moderati, Vito Pitaro, tant’è che tra i papabili alla presidenza della Provincia vi è il sindaco di San Calogero, Nicola Brosio, coordinatore provinciale del partito di Maurizio Lupi. Un nome che non nasce dal confronto con i territori, ma da un accordo chiuso nelle stanze della politica vibonese.

E Michele Comito? Il coordinatore provinciale di Forza Italia sembra costretto ad incassare il colpo visto che al momento il nome di un sindaco azzurro non sembra passare. Ma c’è ancora un po’ di tempo. Chiaramente, se così fosse, il partito riceverebbe un duro colpo a livello di peso specifico.

L’ATTEGGIAMENTO DEI SINDACI AZZURRI

Ed i sindaci azzurri: Marco Martino (Capisrano), Sergio Cannatelli (Sorianello) e Sergio Pititto (Pizzo) stanno alla finestra. Osservano, aspettano, valutano. E il loro silenzio, in queste ore, pesa quanto una presa di posizione. E intanto sembra che Salvatore Fortunato Giordano (Mileto) abbia iniziato a dialogare con Tonino Daffinà e quindi con il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto e Pasquale Farfaglia (San Gregorio), che invece vorrebbe tentare la corsa solitaria, sospinto dal Coordinatore Regionale Francesco Cannizzaro. Una corsa che, se dovesse partire davvero, spaccherebbe definitivamente il centrodestra vibonese.

IL CENTROSINISTRA E LA FUGA IN AVANTI DI CONDELLO

Dall’altra parte, però, non va meglio. Anche il centrosinistra vibonese è spaccato. L’uscita di Giuseppe Condello, che vorrebbe rappresentare il territorio delle Serre, non sembra essere stata presa di buon grado dalla coalizione. Non è un nome calato dall’alto, ma l’espressione di un’area che chiedeva di essere ascoltata e rappresentata.

Dall’altro lato c’era il corteggiamento al sindaco di Vibo, Enzo Romeo, che appariva in realtà come una vera e propria candidatura di rappresentanza e di partito. Bisognerà ora attendere le determinazioni del PD che, come detto, ha mal digerito la fuga in avanti di Condello e rivendica con forza la candidatura a Presidente.

Il 27 dicembre, dunque, non si voterà solo per un presidente di Provincia. Si voterà tra due idee di Provincia.