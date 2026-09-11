Vibo ricorda Domenico Romano Carratelli intitolandogli un’area della città

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Largo Antico Collegio verso l’intitolazione a Domenico Romano Carratelli, storico parlamentare e amministratore vibonese: via libera unanime della II Commissione e della Giunta comunale alla proposta di Carmen Corrado. Ora la decisione finale passa alla Prefettura.

VIBO VALENTIA – Dopo il voto unanime della Seconda Commissione consiliare e il via libera della Giunta comunale il progetto di intitolazione di Largo Antico Collegio, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, a Domenico Romano Carratelli, una delle figure più rappresentative della storia politica, istituzionale e culturale recente della Calabria, è entrato alla fase decisiva.

LA PROPOSTA AVANZATA DA CARMEN CORRADO (FI)

La proposta, avanzata dalla consigliera comunale e coordinatrice cittadina di Forza Italia Carmen Corrado, ha dunque incassato due importanti passaggi istituzionali. Prima la Commissione presieduta da Sergio Barbuto, che ha approvato all’unanimità l’avvio della procedura, riconoscendo la figura di Domenico Romano Carratelli come patrimonio condiviso della comunità al di là degli schieramenti, quindi la Giunta Comunale, che nella seduta dell’8 settembre ha fatto propria la proposta e deliberato di procedere con la richiesta di deroga prevista dalla normativa.

Nonostante non siano trascorsi dieci anni previsti dalla legge per l’intitolazione di strade e aree pubbliche a persone decedute (è scomparso infatti il 12 marzo 2020 all’età di 79 anni), la normativa consente al Prefetto di autorizzare la deroga quando si tratta di personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Nazione o della comunità locale. L’ultimo passaggio spetta, quindi, alla Prefettura e solo dopo l’autorizzazione sarà possibile procedere alla definitiva denominazione dell’area.

LA FIGURA DI DOMENICO ROMANO CARRATELLI

Classe 1941, Domenico Romano Carratelli ha attraversato decenni della vita politica e istituzionale calabrese e nazionale, ricoprendo incarichi di primo piano. È stato sindaco di Tropea, consigliere comunale a Vibo Valentia, presidente del Consiglio regionale della Calabria, assessore al Turismo e alla Cultura, deputato della Repubblica e sottosegretario di Stato.

PARLAMENTARE E PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI VIBO

Al suo percorso istituzionale si aggiungono la presidenza del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e il ruolo di vicepresidente vicario della Commissione permanente Difesa della Camera dei Deputati. In ambito parlamentare il suo nome è stato associato a importanti processi di riforma, come quelli che portarono al superamento del servizio di leva militare obbligatorio e all’accesso delle donne al mondo militare, sviluppati insieme all’allora ministro della Difesa Sergio Mattarella, oggi presidente della Repubblica, e la riforma dell’Arma dei Carabinieri che ne sancì l’elevazione a quarta Forza Armata autonoma dall’Esercito.

IL FORTE LEGAME DI CARRATELLI CON LA PROVINCIA DI VIBO

Il legame di Carratelli con il territorio vibonese e calabrese si è espresso anche con l’istituzione della Provincia di Vibo Valentia, la nascita del Parco regionale delle Serre, l’ideazione del brand turistico “Costa degli Dei” e la scoperta e valorizzazione del prezioso Codice Romano Carratelli, documento storico-artistico di straordinario valore per la conoscenza della Calabria Ultra. Non casuale è il luogo individuato per l’intitolazione, Largo Antico Collegio, compreso tra Scesa del Gesù e via Corsea, antistante il Conservatorio “Fausto Torrefranca”:«Proporre proprio “Largo Antico Collegio” – ha sottolineato Carmen Corrado – significa unire indissolubilmente il nome di Domenico Romano Carratelli a uno dei luoghi simbolo del suo impegno culturale e delle sue battaglie a Vibo Valentia, città a cui ha legato da Presidente il percorso dell’istituto musicale».

Un riconoscimento destinato, quindi, a entrare stabilmente nel tessuto urbano della città e, soprattutto, nella memoria collettiva dei vibonesi. Un luogo del centro storico che diventerebbe così un segno concreto di quella storia politica, istituzionale e culturale che l’ex parlamentare contribuì a costruire.