Carlo Calenda, leader di Azione, a Vibo: “Un piano per la Calabria e il Mezzogiorno”

8 minuti per la lettura

Carlo Calenda, leader di Azione, in questa intervista al Quotidiano del Sud, poco prima di presentare il suo libro al Festival del Sud, a Vibo, parla Caro-carburanti, proteste degli autotrasportatori, Pnrr che definisce “un’occasione mancata”, sanità, e propone la sua idea di sviluppo industriale della Calabria e del Mezzogiorno

VIBO VALENTIA – È un Carlo Calenda a tutto tondo quello che ieri sera, in occasione della sua partecipazione al Festival del Sud, a Vibo, per presentare il libro “Difendere la libertà – L’ora dell’Europa”, ha parlato alla platea; tra caro-carburanti, proteste degli autotrasportatori, Pnrr che definisce “un’occasione mancata” sanità, sviluppo industriale del Mezzogiorno ed equilibri politici e internazionali il leader di Azione ha offerto il personale suo punto di vista su tutto in questa intervista esclusiva rilasciata al Quotidiano del Sud poco prima dell’evento. Lo incontriamo poco prima dell’evento in una saletta dell’Hotel Cala del Porto, a Vibo Marina, dove ha alloggiato.

Onorevole Calenda, in Calabria e in Italia si sono appena concluse le proteste degli autotrasportatori. Il Governo ha messo 175 milioni a sostegno delle categorie, una bazzecola in confronto a quanto messo da Macron in Francia (2,5 mld). Come giudica la gestione della crisi da parte del governo?

«Premesso che io sono contrario ai blocchi perché creano un problema a tutta la cittadinanza, e in particolare alle persone più fragili, ci sono però delle buone ragioni alla base della protesta. I pochi spicci messi dal Governo sono non solo insufficienti, ma sono stati erogati in forte ritardo: tra il decreto legge e i decreti attuativi sono passati ben 5 mesi. Inoltre sono stati strutturati in modo molto complesso, come il credito d’imposta in compensazione F24. Il Governo poi assomma tutto, inserendo anche risorse per l’acquisto di nuovi mezzi che sono ancora ferme al MEF e alla valutazione europea e non sono operative. Il primo problema è che, quando c’è una crisi, non bisogna mai farla gestire a Salvini perché può solo peggiorare: persino l’Alta Velocità, che in Italia non aveva mai avuto problemi, quando è arrivato Salvini ha iniziato ad averne. Non bisogna mai affidare a Salvini qualcosa che sia passibile di una crisi».

La presidente della commissione antimafia, e non solo lei, ha parlato di possibili infiltrazioni criminali nelle manifestazioni. Ha ragione?

«Su queste cose devi avere dei riscontri effettivi di polizia, non ti puoi inventare situazioni che non hanno riscontro.

Lei cosa avrebbe proposto per superare la crisi?

«Le cose vanno affrontate per quello che sono: quando c’è una grave crisi sul gasolio e sui carburanti, questa colpisce immediatamente l’autotrasporto — che ha contratti legati al prezzo per chilometro —, la pesca e l’agricoltura. Se fossi stato al Governo, avrei cercato risorse strutturali con una proposta di buon senso: l’Italia ha le accise più basse su sigarette, superalcolici e gioco d’azzardo e le più alte su benzina e gasolio. Aumentando di un euro le sigarette e abbassando le accise sui carburanti si farebbe un intervento da 3 miliardi di euro. Questa misura è stata bloccata da Forza Italia per fortissime pressioni di lobby, nonostante la Meloni all’inizio l’avesse accettata. E poi c’è un problema di tempi biblici dei ministeri: il ministro Urso parla di space economy e sagre della salsiccia invece di stare in ufficio a far scorrere le pratiche. Se il ministro non segue quotidianamente i provvedimenti, i decreti attuativi arrivano 5 mesi dopo».

Anche perché oltre questo bisogna fare i conti con un apparato burocratico appesantito…

«Appunto, capisce bene che la situazione è ancor più difficile».

L’INTERVISTA DI CARLO CALENDA (AZIONE) AL QUOTIDIANO DEL SUD A VIBO

Si parla molto dei decreti sicurezza: siamo arrivati a otto provvedimenti, ma c’è il rischio che finiscano presto in archivio. Il Governo non sa che direzione prendere?

«Quando in Italia i governi non sanno affrontare un problema in modo cooperativo, fanno un decreto e lo chiamano “sicurezza”, pensando che la gente sia stupida e creda che basti il nome per garantire la sicurezza. In questo decreto ci sono anche cose che condivido, come l’estensione del fermo preventivo ai minorenni. Tuttavia, non si toccano le vere ragioni del problema. Per controllare il territorio bisognerebbe collegare tutte le telecamere a un motore di intelligenza artificiale che segnala in tempo reale gli assembramenti alle pattuglie più vicine, come avviene in altri Paesi europei. Servono molti meno decreti e molta più operatività quotidiana per far funzionare le cose».

Di Mezzogiorno e Calabria se ne parla da sempre, ma spesso le parole non diventano fatti. Qual è la sua ricetta per il Sud?

«La vera ricetta ci fu nella prima fase dell’intervento pubblico con la Cassa del Mezzogiorno voluta da De Gasperi, orientata a creare le condizioni di contesto con infrastrutture e grandi poli industriali. Poi c’è stato l’intervento clientelare che non ha funzionato».

Però c’è stato il Pnrr.

«Il PNRR era una grandissima occasione, ma l’abbiamo sprecata completamente: sono stati dati soldi ai Comuni per piccoli interventi utili, ma il PNRR doveva essere il nucleo di un grande intervento strutturale per riportare le grandi aziende industriali nel Mezzogiorno. Altrimenti il Sud rischia di diventare solo un luogo di vacanza, con stipendi molto limitati e benessere stagionale».

L’INTERVISTA DI CARLO CALENDA (AZIONE) AL QUOTIDIANO DEL SUD A VIBO

Come si attirano investimenti produttivi nelle regioni meridionali?

«Bisogna potenziare le ZES con un credito d’imposta potenziato, unendo Industria 4.0 al credito Sud. Il Sud ha un asset fondamentale: al Nord non si trovano più né operai né ingegneri. Bisogna prendere questo pacchetto e andarlo a presentare agli investitori internazionali all’estero, come feci io da ministro portando General Electric o il polo della pasta Nestlé a Benevento. Bisogna ricostruire la base industriale del Mezzogiorno con grandi investitori internazionali attirati da agevolazioni fiscali, costi energetici decorosi, infrastrutture e disponibilità di personale».

In vista della legge di bilancio, le risorse sembrano essere sottratte a settori primari come la sanità. Come giudica la situazione?

«Sono contrarissimo a questo impianto. Togliere 10 euro di tasse a un cittadino non ha senso se poi quel cittadino deve pagarsi la TAC o le visite specialistiche di tasca propria. I margini della finanziaria saranno strettissimi, ma non per colpa della Meloni, bensì per il peggioramento del debito sui mercati internazionali, il deficit americano fuori controllo e le tensioni sul debito in Francia col 6% di deficit, che si scaricano sullo spread italiano. Noi consigliamo di usare i pochi margini in due direzioni: Rafforzamento della spesa sanitaria, aumentando gli stipendi di medici e infermieri per evitare che fuggano all’estero, ed evitando spese inutili come le case di comunità; Detassazione completa per i giovani under 30, che guadagnano il 30% in meno del reddito mediano e tendono a emigrare».

E per quanto riguarda le imprese e la speculazione energetica?

«Sulle imprese, l’unica cosa che sta funzionando è il pezzetto di Industria 4.0 e iperammortamento che siamo riusciti a far inserire nell’ultima manovra, mentre per il resto il ministro Urso è stato un disastro. Inoltre, ci stiamo battendo contro la manipolazione del mercato elettrico da parte di grandi aziende energetiche come Edison, A2A ed Enel, che quest’estate hanno fatto pagare 3 miliardi di euro in più agli italiani. Li abbiamo denunciati in sede penale e all’Antitrust: questi non sono extraprofitti, sono profitti illeciti da manipolazione di mercato che vanno sanzionati severamente».

Lei assiste da spettatore ai problemi interni ai due poli. Che fase politica è quella che stiamo vivendo?

«Stiamo assistendo alla fine del populismo per come lo conosciamo. Da un lato, il centrosinistra fa cose mai viste: la notizia di oggi è un parlamentare dato in prestito a Rifondazione Comunista, oltre ad AVS e M5S. Rappresentano una coalizione che promette di spendere cifre enormi sapendo che è una presa in giro. Nel campo largo ci sono incompatibilità assolute, a partire dalla politica estera e dall’Ucraina. Dall’altro lato, la Lega di Salvini è ormai estinta, Forza Italia è spaccata e l’unica che tiene è la Meloni, con posizioni meno estreme del previsto. Non mi attira il centrodestra nemmeno senza Vannacci perché non crede nella costruzione dell’Europa federale e crede di poter andare avanti con Salvini . Intorno a Meloni c’è il baratro”.

Il leader che perde le primarie è destinato a scomparire politicamente?

«Se Conte vince la leadership, Elly Schlein deve cambiare lavoro; se perde, farà la guerra civile alla Schlein dal primo giorno. Un elettore riformista del PD non vota una coalizione guidata da Conte».

L’INTERVISTA DI CARLO CALENDA (AZIONE) AL QUOTIDIANO DEL SUD A VIBO

Onorevole Calenda, azione risponderebbe a una chiamata del centrosinistra?

«No, non la accetterei. Il centrosinistra attuale è generatore di caos in Italia. Il M5S ha fatto la più grande presa in giro agli italiani, gettando 250 miliardi dalla finestra con il Superbonus. L’unione di M5S ed estremismo di AVS rende impossibile per me farne parte. La nostra scelta di stare al centro è una scelta obbligata dall’estremizzazione delle coalizioni per rappresentare i moderati italiani che vogliono soluzioni pragmatiche. Alle prossime elezioni ci presenteremo con un programma molto strutturato e faremo la coalizione con chiunque condividerà quel programma. Deve finire l’odio ideologico tra destra e sinistra».

Nel suo libro parla “Difendere la Libertà, L’ora dell’Europa” lei parla della crisi delle democrazie occidentali. C’è il rischio che, per citare il titolo di un film, diventi “l’ora più buia” per l’Europa?

«Sì, siamo nell’ora più buia dell’Occidente. A differenza dal passato, oggi non abbiamo gli Stati Uniti a fare da baluardo, perché stanno implodendo in una polarizzazione violenta con Trump. L’Europa rischia di essere schiacciata tra Stati Uniti, Russia e Cina. Siamo sotto un attacco culturale e geopolitico, amplificato dall’uso sregolato dei social come TikTok che condizionano le nuove generazioni. Le civiltà conoscono periodi di crescita, declino e crollo, ma con politiche serie, competenze di gestione e classe dirigente preparata si può raddrizzare la rotta».