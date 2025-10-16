“Noi Moderati” seconda forza nel Vibonese, Brosio: «Lavoro costante sul territorio»

2 minuti per la lettura

Boom di consensi alle regionali per “Noi Moderati”, il segretario provinciale Nicola Brosio traccia un bilancio e guarda al futuro.

VIBO VALENTIA – “Meglio di così non poteva andare”. Così Nicola Brosio, segretario provinciale di “Noi Moderati”, commenta il risultato elettorale che ha visto il partito diventare la seconda forza della coalizione nel Vibonese e portare all’elezione del leader Vito Pitaro. Un successo che, secondo Brosio, segna l’inizio di una nuova fase politica.

Intervistato sulle voci che metterebbero a rischio il seggio di Pitaro, Brosio ha chiarito: “Non pare esserci alcun pericolo. Semmai, emerge la necessità di riformare una legge elettorale incomprensibile, che può penalizzare anche chi raccoglie migliaia di voti. Non è accettabile che il consenso popolare venga vanificato da meccanismi tecnici e da logiche di partito”.

“Noi Moderati” con segretario brosio, ottiene percentuali significative in diversi centri del Vibonese e guarda già alle comunali

“Noi Moderati” ha ottenuto percentuali significative in comuni come Tropea, Vibo città, Nicotera e San Calogero. “Non parlerei più di gambe del centrodestra – ha detto Brosio – ormai giochiamo alla pari. Il merito va a Pitaro, ma anche all’esperienza dell’onorevole Galati e a tutti noi che crediamo in un partito dove si rispettano ancora i principi democratici”.

Sul successo elettorale, Brosio attribuisce il risultato alla vicinanza con i cittadini: “In politica paga la correttezza e il rapporto diretto. A livello locale, la conoscenza reciproca con l’elettore è fondamentale. Il sistema nazionale, invece, è troppo distante e spesso premia chi non ha mai fatto un comizio”. Riguardo alla possibilità che Pitaro entri in Giunta, Brosio è cauto: “Ha le qualità per ricoprire ruoli importanti, ma non tirerà nessuno per la giacca. La priorità è il futuro della Calabria, non i giochi di potere”. Sulla rappresentanza vibonese, Brosio auspica un assessore in Giunta, ma senza pressioni: “Il presidente Occhiuto ha già molte grane da gestire. Noi dobbiamo contribuire al progresso della Regione, non complicarlo”.