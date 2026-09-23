Asilo nido, il sindaco di Vibo contro le opposizioni: «Gli altri polemizzano, noi lavoriamo»

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Le stilettate del sindaco di Vibo, Enzo Romeo, all’opposizione di centrodestra sulla riapertura dell’asilo nido comunale il prossimo 1 ottobre

VIBO VALENTIA – L’Asilo nido comunale di Vibo nido riaprirà le porte ai bambini il prossimo 1° ottobre e la conferma alle notizia riportata l’altro giorno dal Quotidiano del Sud arriva direttamente dal sindaco Enzo Romeo, che interviene dopo le polemiche delle ultime settimane e rivendica il lavoro svolto dall’amministrazione per garantire la continuità del servizio.

IL SINDACO: “SUPERATE LE DIFFICOLTÀ”

«Abbiamo assistito a settimane di allarmi infondati e polemiche strumentali da parte di chi sosteneva che l’asilo nido comunale non avrebbe aperto». L’apertura avverrà dunque con «un piccolo ritardo di pochi giorni», per il quale il Comune esprime le proprie scuse alle famiglie.

Il sindaco ricostruisce quindi le difficoltà che hanno accompagnato l’avvio del servizio, riconducendole anche al mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione da parte di altre Ambiti territoriali sociali calabresi, situazione che avrebbe contribuito al definanziamento statale destinato alla Regione: «Tutto ciò porterà alla non apertura di tantissimi asili nido in tutto il territorio regionale», sostiene Romeo.

Di fronte a questo scenario, l’esecutivi comunale avrebbe deciso di intervenire anche con risorse proprie: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo mettendo in campo anche risorse economiche di bilancio pur di garantire un servizio fondamentale alle famiglie», sottolinea il sindaco per il quale l’asilo nido rappresenta una priorità dell’azione amministrativa e non può diventare terreno di contrapposizione politica: «Per noi l’infanzia non è terreno di propaganda, ma una priorità concreta».

LE STILETTATE DEL SINDACO ROMEO ALL’OPPOSIZIONE

L’amministrazione guarda già al prossimo obiettivo: il completamento di un secondo asilo nido in città: «Riteniamo doveroso che debba essere quello di Vibo Marina», aggiunge il primo cittadino, indicando così la prossima opera sulla quale il Comune intende concentrare l’attenzione: «Archiviate le chiacchiere, guardiamo già avanti e lasciamo agli altri i gridi di allarme, noi rispondiamo con i fatti e con i servizi alla città».