Rombiolo, l’opposizione attacca: “Un’amministrazione efficente a parole”

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Il gruppo di opposizione dei “Democraitici in Movimento” punta il dito contro l’amministrazione comunale di Rombiolo.

ROMBIOLO – L’estate è finita e per i “Democratici in Movimento” è tempo di bilanci. Ma quello tracciato dal gruppo consiliare di opposizione è tutt’altro che positivo. Strade, acqua, depurazione, rifiuti, scuola, ufficio postale e persino il “Premio Il Telaio”: sono diversi i capitoli sui quali i consiglieri Davide De Rito, Eleonora Contartese e Giuseppe Provenzano puntano il dito contro l’amministrazione comunale. Un lungo elenco di contestazioni che parte proprio dall’estate appena trascorsa.

LA MINORANZA SUL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ESTIVI: “NON E’ MAI ESISTITO”

Per l’opposizione, infatti, «“L’estate Rombiolese” non è esistita». I consiglieri contestano anche l’inserimento nel calendario di alcuni eventi che, sostengono, sarebbero stati organizzati «senza autorizzazione necessaria». Secondo i “Democratici in Movimento”, alcuni appuntamenti sarebbero stati ospitati «in locali pubblici abusivamente, senza nessuna convenzione con l’Ente e per di più a pagamento da parte dei cittadini». Da qui l’accusa di aver utilizzato quei locali «per scopi personali».

TRA LE CRITICITA’ DEL PERIODO ESTIVO: LE STRADE COLABRODO E LA COSTANTE CARENZA IDRICA

Altro fronte è quello della viabilità. In particolare, l’opposizione denuncia la mancata manutenzione delle strade interpoderali e punta l’attenzione sulla cosiddetta “strada del mare”. «Per il periodo estivo sulla “strada del mare” nessun intervento, con conseguenti disagi per gli automobilisti», sostengono i consiglieri. Ancora più duro il giudizio sulla situazione idrica. «Ancora oggi in alcune zone del comune c’è mancanza di acqua. Nelle ore serali l’erogazione sistematicamente viene chiusa», denunciano.

Alcune zone, secondo il gruppo, avrebbero raggiunto «il record di notti senza acqua». Particolarmente critica viene indicata la situazione nella frazione Garavati, dove il problema, affermano i consiglieri, si trascinerebbe «dai primi di giugno». «Si promettevano interventi risolutivi, tavoli tecnici con la Sorical (per Pernocari e Presinaci) per risolvere il problema, ma ad oggi niente di tutto ciò», accusano. L’opposizione interviene anche sugli interventi ai serbatoi, sostenendo che l’unico intervento sarebbe stato possibile «grazie ad un lascito di euro 32.000 dell’amministrazione precedente».

NELLE CONTESTAZIONI DEL GRUPPO DI MINORANZA ANCHE LA DEPURAZIONE E L’UFFICIO POSTALE

Nel bilancio dei “Democratici in Movimento” entra poi il capitolo della depurazione. Secondo il gruppo, «non si è riusciti ad ottenere nessun finanziamento, nonostante gli incarichi affidati ai professionisti per la progettazione». L’opposizione guarda inoltre al declassamento dell’ufficio postale. «Nessun segnale su quali sono state le motivazioni di questo declassamento», sostengono i consiglieri, secondo i quali la decisione «senza dubbio porterà un disagio per tutti i rombiolesi».

CAPITOLO RIFIUTI: “ALCUNI DISSERVIZI DURANTE L’ESTATE E RACCOLTA POCO PUNTUALE”

Anche la raccolta dei rifiuti finisce nel mirino dell’opposizione. Durante i mesi estivi, denunciano i consiglieri, si sarebbero verificati «alcuni disservizi» e in alcune zone «la raccolta non è avvenuta in modo puntuale». Una situazione che, secondo i “Democratici in Movimento”, si sarebbe verificata nonostante fossero state previste «due unità in più per il periodo estivo». Il giudizio è netto: «Nessun risultato è stato raggiunto se non quello di aggravare i costi per i cittadini rombiolesi».

ALLA SCUOLA MEDIA LAVORI PARTITI A RIDOSSO DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

Tra i temi sollevati c’è anche la scuola media di Moladi. I lavori, secondo l’opposizione, sarebbero partiti «a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico», creando disagi a studenti, insegnanti e collaboratori. «La programmazione dei lavori non poteva avvenire prima, limitando così i disagi arrecati?», chiedono i consiglieri. Nel mirino anche la situazione esterna dell’edificio, dove una parte della struttura «all’esterno è stata recintata, delimitando il passaggio».

IL CASO DEL PREMIO “IL TELAIO”: CONTESTATA LA SCELTA DI CONSEGNARE IL PREMIO AD UNA INFLUENCER

Infine, il capitolo che ha già alimentato il dibattito a Rombiolo: il Premio letterario “Il Telaio”. Per i “Democratici in Movimento” il riconoscimento aveva negli anni costruito una precisa identità. «Un premio che sempre ha insignito chi si è contraddistinto nel campo della letteratura, dell’imprenditoria e dell’arte». La scelta di assegnare il premio di quest’anno a un’influencer viene quindi contestata dall’opposizione, pur riconoscendo alla premiata il valore della sua attività sui social.

«È stato annichilito il termine “letterario” poiché si è optato per una influencer che certamente sarà bravissima nel proprio ambito, e lo dimostra anche il fatto che riscuote grande successo per la promozione della nostra terra attraverso i canali social, ma che niente ha a che fare con il significato specifico di premio “Letterario il Telaio”».

Da qui la proposta di «tornare all’originario significato del premio, o crearne un altro con una nuova denominazione». Il bilancio dell’opposizione si chiude quindi con un giudizio complessivo sull’operato dell’amministrazione comunale. «Un’amministrazione che fa leva solo sull’apparenza. Nulla di concreto, solo fumo negli occhi». Una bocciatura politica che mette insieme, secondo i “Democratici in Movimento”, le diverse criticità sollevate: dai servizi essenziali alla manutenzione, dalla scuola alla gestione degli eventi, fino alla scelta di rinnovare il significato di una manifestazione storica come il Premio “Il Telaio”.