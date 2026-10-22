Sanità vibonese, la denuncia di Pontoriero: «Liste d’attesa infinite»

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Ancora una denuncia del consigliere comunale di minoranza di Rombiolo, Domenico Pontoriero, sulla sanità vibonese.

ROMBIOLO – «L’implosione della sanità in provincia di Vibo Valentia rappresenta uno dei capitoli più drammatici del panorama assistenziale italiano, un vero e proprio caso studio di come la combinazione tra commissariamenti infiniti, carenza di personale e infiltrazioni della criminalità organizzata possa cancellare il diritto costituzionale alla salute». Parte così una riflessione del consigliere comunale di Minoranza Domenico Pontoriero.

PONTORIERO: «IL TERRITORIO VIBONESE INTRAPPOLATO IN UN DESERTO SANITARIO»

Lo stesso aggiunge: «Il territorio vibonese si ritrova oggi intrappolato in un deserto sanitario, dove i cittadini sono costretti a una continua migrazione sanitaria anche per le cure più basilari. Le strutture esistenti, a partire dal pronto soccorso dello “Jazzolino” fino ai presidi di Tropea e Serra San Bruno, soffrono di una carenza cronica di personale medico e infermieristico. I bandi di concorso vanno regolarmente deserti: nessun professionista vuole rischiare la propria carriera e la propria incolumità in reparti sguarniti e sotto pressione».

Questa emorragia di camici bianchi ha portato a: «Turni massacranti per il personale superstite, con conseguente aumento del rischio clinico. Liste d’attesa infinite per esami diagnostici e interventi ordinari. Chiusura di reparti chiave, che trasforma i presidi periferici in scatole vuote. La rete del 118 provinciale è ridotta allo stremo. Non è raro assistere ad ambulanze che viaggiano “demedicalizzate” (cioè senza medico a bordo) o a soccorsi che arrivano con gravissimi ritardi a causa dell’esiguità dei mezzi disponibili sul territorio. Per i patologici tempo-dipendenti, come infarti o ictus, nascere o risiedere in un comune isolato dell’entroterra vibonese può rivelarsi fatale».

L’ACCUSA: «A COMPLICARE UN QUADRO STRUTTURALMENTE COMPROMESSO SI AGGIUNGE LA PESANTE OMBRA DELLA ‘NDRANGHETA»

Per Pontoriero «a complicare un quadro già strutturalmente compromesso si aggiunge la pesante ombra della ‘ndrangheta. Le relazioni delle commissioni d’accesso e le numerose inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia hanno ciclicamente svelato come l’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Vibo Valentia sia stata considerata per decenni un “bancomat”. Quasi un centro di potere per politici e clan locali, capace di influenzare appalti, assunzioni e forniture. I successivi commissariamenti non sono ancora riusciti a estirpare del tutto un sistema di mala gestione profondamente radicato». La conseguenza diretta di questo disastro è la fuga dei pazienti.



«Chi ha le possibilità economiche viaggia verso le regioni del centro-nord – aggiunge l’esponente dell’opposizione – per farsi curare; chi non può permetterselo, spesso rinuncia alla prevenzione e alle cure. Una sconfitta sociale che impoverisce ulteriormente il territorio, poiché la Regione Calabria si ritrova a pagare milioni di euro di rimborsi ad altre sanità regionali, sottraendo preziose risorse che potrebbero essere investite per ricostruire la rete locale. La sanità vibonese non ha bisogno di interventi tampone o di promesse elettorali, ma di una radicale e trasparente ricostruzione strutturale, che rimetta al centro la dignità del malato e la sicurezza degli operatori. Forse il Vibonese tutto non ha bisogno di edilizia sanitaria quello che preoccupa è la mancanza di medici ed altri operatori sanitari».



Insomma, «anziché pensare alla costruzione di faraoniche strutture per ndrangheta e politici pensiamo a “costruire” medici ed infermieri che sono le sole cose che mancano insieme a tutti strumenti tecnologici moderni per le diagnosi e le cure»