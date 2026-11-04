Comune di Vibo, il neo gruppo federato in maggioranza muove i primi passi

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Prima riunione operativa del neo gruppo federato tra le fila della maggioranza nel civico consesso del Comune di Vibo con una serie di proposte, al momento coperte da segreto, da sottoporre all’attenzione del sindaco Enzo Romeo

VIBO VALENTIA – Qualcosa inizia a muoversi all’interno della maggioranza del Comune di Vibo dopo l’ufficializzazione della federazione tra il gruppo consiliare Democratici e Riformisti composto Alessandra Grimaldi, Dina Satriani (collegata da remoto), Nicola Staropoli e Nico Console, e quello dei Progressisti per Vibo, costituito da Antonio Scuticchio.

Ieri, 3 novembre 2026, infatti hanno tenuto la loro prima riunione organizzativa alla presenza dei rispettivi referenti al di fuori del civico consesso, Vincenzo Mirabello e Antonio Lo Schiavo nonché degli assessori Caterina De Luca (in quota D&R) e Loredana Pilegi (per PPV) nel corso della quale si sono individuate alcune prime proposte programmatiche e amministrative, in coerenza con gli indirizzi del Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre scorso. Di quali proposte, però, nessuno dei consiglieri ha fatto menzione nella comunicazione alla stampa e quindi bisognerà attendere che il “segreto” sia svelato pubblicamente. Fino ad allora la comunità vibonese resterà col fiato sospeso…

Ad ogni modo, ironia a parte, le proposte saranno portate all’attenzione del sindaco Enzo Romeo – che attenderà anche lui trepidante – e delle altre componenti della maggioranza, per contribuire, attraverso un confronto aperto e costruttivo, alla definizione condivisa delle prossime iniziative amministrative.