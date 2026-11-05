Rombiolo, la sindaca Contartese: «Opposizione inadeguata»

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La sindaca Caterina Contartese replica al gruppo di opposizione dei ‘Democratici in Movimento’ in merito ai contributi alle associazioni: “Opposizione inadeguata”

ROMBIOLO – Un intervento, quello del gruppo dei “Democratici in Movimento”, finalizzato solo «a farli uscire dall’ombra». È quanto sostiene la sindaca Caterina Contartese in merito alle critiche alla sua amministrazione avanzate dall’opposizione.

La replica ha assunto toni caustici: «Quello della minoranza non è un intervento politico, ma l’ennesimo e disperato tentativo di mistificare ogni iniziativa di questa amministrazione comunale. Ciò attraverso la disinformazione e la polemica sterile. Gettano soltanto fango sulla nostra comunità, arrivando a prendersela persino con la comunità parrocchiale e con gli educatori volontari, pur di colpire chi amministra. Agiscono come dei kamikaze, accecati da una furia distruttiva. Sparando nel mucchio senza curarsi di chi finisca sotto il loro fuoco incrociato ed attaccando chi opera quotidianamente per rendere vivo il tessuto sociale di Rombiolo».

LA SINDACA CONTARTESE: «TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO HANNO ACCESSO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI»

Da quando si è insediata, l’amministrazione comunale, secondo l’amministratrice, ha «scardinato un metodo che negli anni era diventato un vero e proprio sistema basato sul monopolio del contributo pubblico. Oggi garantiamo che tutte le associazioni rombiolesi possano accedere alle risorse e avere il proprio spazio, senza corsie preferenziali o tessere di partito».

Quindi l’affondo: «Risulta, perciò, singolare che a dare lezioni di equità sia proprio il consigliere Davide De Rito, un tempo assessore al Bilancio, con decine di migliaia di euro canalizzati verso un’unica realtà associazionistica. Guarda caso quella dove era presente il segretario del partito (Antonio Donato, ndr) che lo ha fortemente voluto candidato e poi l’ha visto perdere. Una scelta rispetto alla quale numerose realtà associative del territorio più volte lamentavano una evidente disparità di trattamento. Questa amministrazione comunale ha una linea chiara e precisa sulla direzione da intraprendere».

FINANZIATO IL GREST DI ROMBIOLO, «I BAMBINI NON SONO UNA VOCE DEL BILANCIO DA TAGLIARE»

A sostegno della sua tesi la prima cittadina ha citato: «Abbiamo finanziato il “Grest Rombiolo 2026” e lo rivendico con profondo orgoglio, dove 180 bambini rombiolesi hanno vissuto una settimana di giochi, educazione e socialità totalmente gratuita, senza chiedere un solo euro alle famiglie. È qui che risiede la differenza abissale tra chi vede i bambini come una semplice voce di bilancio da tagliare e chi li considera il futuro del paese. Risulta ancora più grottesca la polemica montata sull’Associazione “L’Aquilone”».

Dato che l’amministrazione comunale «ha accolto subito la richiesta avanzata dal presidente, fornendo immediatamente la vernice necessaria per completare l’opera di riqualificazione della rotatoria. Questa circostanza dovrebbe essere ben nota alla minoranza, considerato che il presidente dell’Associazione è proprio il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Provenzano. È ancora più grave quando chi riveste contemporaneamente il ruolo di presidente di un’associazione e di consigliere comunale sceglie di alimentare contrapposizioni anziché favorire unità e collaborazione tra le realtà del territorio. L’associazionismo nasce per costruire ponti, non per erigere steccati né tantomeno per trasformarsi in uno strumento di battaglia politica».

DIFESO L’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE: «I PROGETTI VALIDI DELLE ASSOCIAZIONI SONO STATE SEMPRE SOSTENUTE».

E ancora: «Chi conosce la storia amministrativa di questo comune, negli ultimi anni, sa bene che il mio sostegno alle associazioni non nasce oggi e non dipende dalla carica che ricopro. L’ho dimostrato negli anni da assessore alla Cultura e continuo a dimostrarlo oggi da sindaco, con fatti concreti e non con articoli di giornale. Ogni associazione che ha presentato progetti seri e iniziative valide ha sempre trovato nella compagine amministrativa una porta aperta, attraverso contributi economici, materiali, supporto logistico o la ricerca di finanziamenti dedicati».

RISPEDITO AL MITTENTE OGNI ACCUSA DI PARZIALITA’ NELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Per questo Caterina Contartese ha rispedito al mittente «il tentativo di rappresentare una realtà che semplicemente non esiste. Le associazioni di Rombiolo sanno perfettamente quale sia il rapporto costruito in questi anni con questa amministrazione comunale, fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla collaborazione. Mentre qualcuno preferisce alimentare polemiche, noi continuiamo a lavorare per creare opportunità. Proprio in questi giorni siamo in attesa della graduatoria definitiva di un importante finanziamento destinato ad attività educative e ricreative per bambini, giovani e famiglie. Un progetto nel quale le associazioni del territorio saranno protagoniste insieme all’amministrazion. Perché la nostra idea di comunità è quella che unisce le energie migliori e non quella che le mette le une contro le altre. Mi dispiacerebbe pensare che belle realtà associative possano venire strumentalizzate per meri scopi politici. È un pensiero a cui stento davvero a credere».

Eppure ci troveremmo di fronte a un paradosso difficile da sciogliere: «Come ci si spiega che il consigliere Provenzano si lamenti oggi di un esiguo sostegno da parte dell’amministrazione, quando in precedenza, nella veste di presidente de “L’Aquilone”, era lo stesso Provenzano a ringraziare pubblicamente questa Istituzione per l’aiuto ricevuto e per l’accoglimento delle sue richieste? Quando le parole cambiano a seconda dell’abito che si indossa, a smarrirsi non è soltanto la credibilità del singolo ma il senso stesso dell’associazionismo».

LE CONCLUSIONI: «DERIVA PERICOLOSA IN CUI LA POLITICA RISCHIA DI SCIVOLARE

Da qui le conclusioni: «Dunque, si rasserenino e se ne facciano una ragione. Questa amministrazione comunale continuerà a operare alla luce del sole e al servizio di tutta la comunità con rispetto. Rispedendo con fermezza al mittente ogni ridicola lezione di morale. Invito, infine, i consiglieri del gruppo “Democratici in Movimento” a fermarsi ed a rileggersi. C’è una deriva pericolosa in cui la politica rischia di scivolare quando confonde l’impegno con il rancore. Ossia: la cieca illusione che per affermare sé stessi sia necessario distruggere tutto ciò che si incontra. Non lasciatevi logorare dall’esercizio del vostro ruolo e non sentitevi in obbligo di assecondare l’ira di chi trama nelle tenebre. Fomentandovi ad alzare costantemente i toni e spingendovi a un astio che non vi appartiene».