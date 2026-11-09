Rombiolo, contributi alle associazioni: l’opposizione torna alla carica

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Contributi alle associazioni, il gruppo di opposizione dei “Democratici in Movimento” replica alle accuse della sindaca di Rombiolo Caterina Contartese

ROMBIOLO – «Niente fango sulla comunità, ma l’esercizio della propria funzione istituzionale». Si arricchisce di un nuovo capitolo il “botta e risposta” tra la sindaca Caterina Contartese e il gruppo consiliare di minoranza “Democratici in Movimento”. Pomo della discordia: i contributi assegnati alle varie associazioni operanti sul territorio. È l’opposizione composta da Davide De Rito, Eleonora Contartese e Giuseppe Provenzano a rispedire al mittente le accuse della prima cittadina.

IL GRUPPO DI OPPOSIZIONE CONTESTA I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI



I rappresentanti dei “Democratici in Movimento” affermano: «Accogliamo con soddisfazione ogni riconoscimento di contributo concesso alle associazioni. Soprattutto quando questi sostengono iniziative che agevolano le famiglie rombiolesi, promuovono il territorio e contribuiscono a valorizzare ed esaltare il nostro Comune. Non abbiamo mai criticato, tantomeno messo in discussione, l’attività che il “Gruppo Giovani” porta avanti, attraverso il Grest (e altre attività). Quindi non riusciamo a capire come mai sia stato tirato in ballo questo evento. Riteniamo assolutamente giusto che, iniziative come questa vengano finanziate e promosse. La nostra critica non è rivolta a chi riceve un contributo, ma a un criterio di assegnazione che, in questa fase, non sembra garantire a tutte le realtà associative le stesse opportunità finanziarie».

Da qui la riflessione: «Crediamo che il Comune debba essere il primo promotore del mondo associativo. Senza guardare a simpatie, appartenenze o preferenze, perché ogni associazione, con le proprie attività e le proprie iniziative, contribuisce a rendere più vivo, dinamico e rappresentativo il nostro territorio».

AFFONDO ALLA SINDACA CATERINA CONTARTESE: «CORRESPONSABILE DELLE SCELTE DELLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE PETROLO»

Per quanto riguarda invece le scelte del passato, fatte dall’amministrazione Petrolo, «bisogna, ancora una volta, ricordare che all’attuale sindaco, Caterina Contartese, faceva parte di quella amministrazione, con un ruolo esecutivo tra l’altro. Quando sono state fatte determinate scelte sono sempre state condivise: non risulta mai una contrarietà da parte dell’attuale sindaco. Lei ha sempre sostenuto e avallato quanto fatto. Quindi prima di parlare di sistema basato sul “monopolio” del contributo politico, farebbe bene a guardarsi allo specchio. Ma non in quello di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, perché spesso sembra vivere in un’altra realtà. Nell’amministrazione Petrolo l’assessore alla Cultura e associazioni era lei».

Le risorse destinate all’associazione a cui si riferisce la sindaca, fanno sapere dall’opposizione, «sono state utilizzate per i Centri estivi promossi dall’amministrazione comunale, dove sono stati coinvolti tutti i bambini del comune e dove veniva fornito tutto il materiale occorrente, le merendine fino al rimborso spese agli educatori che prestavano servizio, e non per finanziare attività a scopo di lucro».

LA DENUNCIA: ASSESSORE COMUNALE COMPONENTE ANCHE DEL DIRETTIVO DELL’AVIS COMUNALE DI ROMBIOLO

La richiesta fatta dai “Democratici in Movimento” in un precedente intervento, uscito su queste colonne, era precisa: «Chiarire e motivare il finanziamento concesso soltanto ad alcune associazioni. Come mai a inizio estate le risorse erano limitate ed oggi invece si trovano? Non è una domanda lecita e trasparente, oltre che democratica? In parole semplici, avere chiarimenti relativamente al contributo concesso per gestire l’organizzazione del “Premio il Telaio” e per il service audio per gli eventi organizzati dal 22 settembre 2026 al 7 ottobre 2026, data in cui sono stati liquidate parte delle somme impegnate, come può una associazione fornire servizi. Ci saremmo aspettati il chiarimento della posizione dell’assessore che fa parte del direttivo Avis che ha in gestione i locali dell’ex asilo, e che è tra i soci fondatori di quella stessa associazione. La stessa che, in modo del tutto abusivo e con scopo di lucro, ha gestito i “Centri estivi”. Queste sono domande del tutto legittime che un’opposizione attenta deve fare nel rispetto di tutti i cittadini e per una sana gestione delle risorse pubbliche».

GLI ESPONENTI DELLA MINORANZA DI ROMBIOLO SUL SOSTEGNO DEL COMUNE ALL’ASSOCIAZIONE ‘L’AQUILONE”

Per quanto riguarda il riferimento all’associazione “Aquilone”, non si è voluta sollevare alcuna polemica, «ma semplicemente riportare un esempio, come fatto anche per altre realtà associative che, con impegno e dedizione, hanno lavorato e continuano a lavorare quotidianamente per il nostro territorio. Il punto è proprio questo: ci sono associazioni che si spendono concretamente per il bene della comunità, realizzano iniziative, valorizzano e abbelliscono il nostro paese. Senza che a tutto questo corrisponda un adeguato sostegno da parte dell’amministrazione comunale, tranne che una stretta di mano e una foto su fb. Eppure, per queste realtà, non risultano contributi o determine di spesa a riconoscimento dell’impegno svolto. La fornitura della vernice necessaria per la tinteggiatura dei cordoli della rotatoria è stata una spesa irrisoria rispetto al lavoro realizzato, soprattutto considerando che si trattava di un intervento che, per competenza, spettava al Comune e non all’associazione, rientrando nell’ambito della segnaletica orizzontale».