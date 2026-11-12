Ricadi, l’opposizione chiede le dimissioni del sindaco e di altri amministratori

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L’opposizione di Ricadi, dopo la decisione del Tribunale di Vibo di rinviare a giudizio, chiede le dimissioni di sindaco, vicesindaco, assessore e una consigliera

RICADI – «Il sindaco e l’amministrazione comunale devono dimettersi». E’ questa in sintesi la richiesta del gruppo consiliare di minoranza all’indomani della decisione del Tribunale di Vibo di rinviare a giudizio, fra gli altri, il sindaco Domenico Locane, il vicesindaco Nicola Lasorba, l’assessore Domenico Tomaselli e la consigliera di maggioranza Luana Mazzitelli. «Il tribunale ha, dunque, ritenuto – fanno notare Pasquale Mobrici, Gianfranco La Torre, Mario Rizzo e Agostino Pantano – che sussistono elementi probatori talmente gravi da giustificare la loro sottoposizione ad un processo penale che inizierà a breve». L’imputazione di reato a loro carico: falsità ideologica in atti pubblici con particolare riferimento al bilancio comunale.

LE RAGIONI DELL’OPPOSIZIONI: «SONO ACCUSATI DI AVER COMMESSO UN GRAVE REATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE»

«Non c’è dubbio – aggiungono gli esponenti dell’opposizione – che si tratti di una situazione molto grave, oltre che del tutto anomala. Infatti, il sindaco, il vicesindaco, un assessore ed una consigliera sono accusati, a vario titolo, di aver commesso un grave reato nei confronti (si badi bene!) dello stesso Ente (il Comune di Ricadi). Enteche essi continuano, tuttora, ad amministrare. E’ una situazione che genera, inevitabilmente, un clima di incertezza e di sospetto nella comunità ricadese e che non consente di espletare l’azione amministrativa con la giusta serenità».

«CONTINUANO A OCCUPPARSI DELLA STESSA MATERIA PER LA QUALE DOVRANNO RISPONDERE DAVANTI AL GIUDICE»

Pasquale Mobrici, Gianfranco La Torre, Mario Rizzo e Agostino Pantano, quindi, pur ribadendo il loro pieno rispetto nei confronti del fondamentale principio di presunzione di innocenza fino all’emissione di una sentenza di condanna, ritengono «che questa situazione renda opportune e doverose le dimissioni dei quattro amministratori. In primo luogo, perché il sindaco, il vicesindaco, l’assessore e la consigliera, pur essendo stati rinviati a giudizio penale per fatti che riguardano i bilanci comunali, continuano, ancora oggi, ad amministrare il Comune e a prendere decisioni proprio sui suoi bilanci. In sostanza, continuano ad occuparsi della stessa materia per la quale dovranno rispondere davanti al giudice penale. E ciò è anormale ed inopportuno».

RILEVATO UN «CONFLITTO DI INTERESSI FRA GLI AMMINISTRATORI IMPUTATI E IL COMUNE»

In secondo luogo, «perché esiste un conflitto di interessi fra gli amministratori imputati e il Comune. Infatti, lo stesso Ente, che potrebbe aver subito un danno piuttosto grave dai fatti penalmente contestati, ha deciso, stranamente, di non costituirsi parte civile nel processo, rinunciando così, almeno in questa fase, a chiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti».

Per queste ragioni, «nell’interesse della comunità ricadese e per consentire al Comune di essere amministrato con la necessaria serenità e trasparenza», i consiglieri di minoranza chiedono, al sindaco Domenico Locane, al vicesindaco Nicola Lasorba, all’assessore Domenico Tomaselli e alla consigliera di maggioranza Luana Mazzitelli, «di rassegnare, quanto prima, le proprie dimissioni».

