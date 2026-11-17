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Sulla spazzatura abbandonata a Brivadi interviene l’opposizione che attacca il capogruppo di maggioranza Giuliano: «Basta parole».

RICADI – A Brivadi i rifiuti hanno avuto più fortuna degli appelli al senso civico. I primi sono rimasti in piazza, i secondi sono finiti su Facebook. È da qui che nasce la polemica tra maggioranza e opposizione a Ricadi. I consiglieri di minoranza contestano al capogruppo di maggioranza, Francesco Giuliano, di aver predicato il decoro senza che, a distanza di una settimana dal suo appello, qualcuno abbia ancora provveduto a ripulire la piazza.

NELLA PIAZZA A BRIVADI CESTINI STRACOLPI, SACCHETTI ABBANDONATI E CATTIVI ODORI

I cestini stracolmi, i sacchetti abbandonati e i cattivi odori sono diventati il terreno di uno scontro che va oltre la questione dei rifiuti. Esso investe il modo in cui l’amministrazione affronta i problemi quotidiani delle frazioni. A sollevare il caso sono i consiglieri di minoranza Pasquale Mobrici, Gianfranco La Torre, Mario Rizzo e Agostino Pantano. Questi denunciano lo stato di abbandono in cui verserebbe da mesi la piazza della frazione. Replicando duramente a un recente appello pubblicato sui social dal capogruppo di maggioranza, Francesco Giuliano.

Secondo quanto riferito dai quattro esponenti dell’opposizione, la piazza di Brivadi si sarebbe trasformata in «una vera e propria discarica a cielo aperto».

I cestini pubblici, concepiti per i piccoli rifiuti da passeggio, e gli altri contenitori presenti nell’area risultino stracolmi, venendo spesso utilizzati impropriamente per il conferimento dei rifiuti domestici. Attorno ad essi giacerebbero da tempo sacchetti maleodoranti abbandonati a terra, che hanno creato una situazione definita «insostenibile sia dal punto di vista dell’igiene che del decoro».

AL CENTRO DELLA POLEMICA IMBASTITA DALL’OPPOSIZIONE L’INTERVENTO SOCIAL DEL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA

Al centro della polemica politica c’è l’intervento social del capogruppo di maggioranza Francesco Giuliano. Nei giorni scorsi, il consigliere aveva diffuso su Facebook un’immagine dei cumuli di rifiuti nella piazza di Brivadi. Foto accompagnata ad una riflessione in cui bollava l’abbandono dei sacchetti come «episodi di inciviltà» e rivolgeva un appello ai residenti affinché ciascuno facesse «a propria parte per mantenere Brivadi pulita, accogliente e decorosa».

Una presa di posizione che, pur giudicata «in sé e per sé apprezzabile» nei principi generali, viene criticata per l’assenza «di riscontri concreti sul territorio». Riscontri che, naturalmente, sarebbero dovuti arrivare dai cittadini. Mobrici, La Torre, Rizzo e Pantano comunque, sottolineano come, a distanza di circa una settimana dalla pubblicazione del post, la situazione nella piazza sia rimasta invariata e i rifiuti non siano stati ancora rimossi.

SUL TEMA PIAZZA, AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RICADI ACCUSATA DI LIMITARSI A «SOLENNI MORALI O PATERNALI»

Nel mirino dell’opposizione finisce dunque l’approccio dell’Amministrazione comunale, accusata di limitarsi a «solenni morali o paternali» senza garantire l’ordinaria amministrazione. Secondo i firmatari della nota, i cittadini di Brivadi e dell’intero territorio necessitano innanzitutto di un servizio di raccolta dei rifiuti regolare ed efficiente.

I consiglieri di minoranza concludono ribadendo che gli inviti al senso civico assumono reale efficacia solo quando chi ricopre un ruolo istituzionale accompagna le parole ai fatti. Cioè attivando con urgenza gli uffici comunali competenti per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie.