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Il Consiglio di Rombiolo approva all’unanimità la mozione sulla Posta presentata dall’esponente dell’opposizione, Domenico Pontoriero

ROMBIOLO – Sui servizi essenziali, almeno ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di opposizione Domenico Pontoriero contro il prospettato declassamento dell’ufficio postale del paese capoluogo. Ufficio destinato a passare dalla categoria A2 alla categoria B entro il 31 dicembre 2026. Un voto che consegna all’amministrazione, guidata dalla sindaca Caterina Contartese, un mandato preciso. Ossia: attivarsi per scongiurare il ridimensionamento e chiedere a Poste Italiane di chiarire «quali conseguenze avrebbe la riorganizzazione sul servizio offerto alla popolazione».

La questione va oltre una classificazione interna dell’azienda. A preoccupare è soprattutto il possibile effetto sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare di anziani, persone con disabilità, utenti senza mezzi di trasporto e quanti incontrano difficoltà nell’utilizzo dei servizi digitali. La mozione sottolinea infatti che l’ufficio postale «rappresenta un presidio essenziale di servizio pubblico e di prossimità», con una funzione che «va ben oltre la semplice erogazione di prestazioni postali e finanziarie».

NELLA MOZIONE ESPRESSO IL TIMORE CHE IL PASSAGGIO ALLA CATEGORIA INFERIORE POSSA COMPORTARE UNA RIDUZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Il timore espresso nel documento è che il passaggio alla categoria inferiore «possa comportare una riduzione delle risorse disponibili, degli orari, del personale o delle prestazioni. Conseguenze che, al momento, dovranno essere chiarite formalmente da Poste Italiane», ma che per il proponente rendono necessario intervenire prima che la riorganizzazione diventi operativa.

«Il ridimensionamento di un presidio pubblico non può essere valutato esclusivamente sulla base di criteri economici, organizzativi o statistici», si legge nella mozione. Occorre, invece, considerare «le caratteristiche del territorio, la distribuzione della popolazione, le difficoltà di mobilità e le esigenze delle persone maggiormente vulnerabili».

È questo il cuore dell’iniziativa di Pontoriero, che ha trovato il consenso unanime dell’assemblea. Il consigliere richiama il ruolo sociale dell’ufficio postale e il rischio che un arretramento dei servizi di prossimità finisca per scaricare sulle fasce più fragili il peso di spostamenti verso altri centri anche per operazioni ordinarie. Nel documento si evidenzia inoltre come la progressiva riduzione dei servizi nei piccoli Comuni possa aggravare lo spopolamento e le disuguaglianze territoriali.

LA RICHIESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMBIOLO A POSTE ITALIANE

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio impegna il sindaco, Caterina Contartese, e la Giunta a esprimere «la più ferma contrarietà» al declassamento, qualora questo comporti una diminuzione della qualità, dell’accessibilità o della continuità del servizio. L’obiettivo indicato è il mantenimento dell’ufficio nella categoria A2, evitando il passaggio alla B.

Tra le richieste figura anche la sospensione di ogni decisione attuativa fino a un confronto istituzionale con il Comune e alla presentazione di una valutazione dettagliata degli effetti della riorganizzazione. L’amministrazione dovrà chiedere a Poste Italiane una relazione scritta sulle motivazioni del provvedimento, sui criteri adottati e sui cambiamenti eventualmente previsti per «orari di apertura, personale impiegato, servizi erogati e tempi di attesa».

Un altro passaggio riguarda gli accordi e i protocolli di collaborazione tra Anci e Poste Italiane. La mozione chiede che venga chiarito quali impegni siano applicabili al caso di Rombiolo e in che modo il declassamento prospettato possa conciliarsi con le finalità di salvaguardia dei servizi nei piccoli Comuni.

LA SINDACA CATERINA CONTARTESE CHIAMATA ANCHE A PROMUOVERE UN CONFRONTO URGENTE CON L’ANCI CALABRIA

Il mandato affidato all’amministrazione non si ferma alla interlocuzione con l’azienda. La sindaca, Caterina Contartese, dovrà promuovere un confronto urgente con le direzioni provinciale e regionale di Poste Italiane, Anci Calabria e gli altri soggetti istituzionali competenti, cercando soluzioni alternative al ridimensionamento.

La mozione prevede inoltre la trasmissione dell’atto alla Prefettura di Vibo Valentia, affinché possa valutare l’opportunità di favorire un confronto istituzionale, e ad Anci Calabria e Anci nazionale, per sollecitare un intervento a sostegno del Comune.

LE CONSIDERAZIONI FINALI DELLA MOZIONE: «IL SERVIZIO POSTALE NON DEVE ESSERE CONSIDERATA SOLO UNA VOCE DI BILANCIO»

Il passaggio politico più significativo è contenuto nelle considerazioni finali del documento, che restituiscono il senso del voto unanime: «Il servizio postale di Rombiolo non può essere considerato una semplice voce di bilancio o un dato statistico, ma costituisce un presidio di prossimità fondamentale per la dignità dei cittadini e per la coesione della comunità».

E ancora: «La tutela dell’Ufficio Postale di Rombiolo deve quindi rappresentare una priorità dell’azione amministrativa, al di là delle appartenenze politiche». Un’indicazione che, con il voto favorevole di tutto il Consiglio, diventa ora un impegno istituzionale condiviso.