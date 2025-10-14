Terremoto alla Provincia di Vibo: si dimettono sette consiglieri

1 minuto per la lettura

Si dimettono sette consiglieri in Provincia di Vibo Valentia contro il Presidente L’Andolina per le scelte sui Tirocinanti. Crisi politica.

VIBO VALENTIA – Terremoto alla Provincia di Vibo Valentia: si sono dimessi infatti questa mattina la quasi totalità dei consiglieri in aperto contrasto con il presidente Corrado L’Andolina. A firmare l’atto, al termine della seduta convocata nella giornata odierna, Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franze per il Centrodestra, Alessandro Lacquaniti, Gianpiero Calafati e Nicola Papa per l’area centrista, e Antonino Schinella per il Partito democratico. Unici a non aderire all’invito lanciato dai colleghi, Vincenzo Lentini, Carmine Mangiardi e Nicola Lasorba.

SI DIMETTONO I CONSIGLIERI: DECISIONE BIPARTISAN ALLA PROVINCIA DI VIBO

Una decisione bipartisan, dunque, quella assunta contro li capo dell’esecutivo di palazzo Bitonto, culmine di un rapporto che si è logorato ben presto tra le parti, raggiungendo il punto di rottura sulla vicenda della stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale che i consiglieri hanno sempre voluto trattare nelle ultime sedute prima della discussione sul bilancio contrariamente alle intenzioni di L’Andolina. Le ultime ore non hanno fatto registrare segnali contrari e quindi stamani, dopo l’approvazione dei punti sul bilancio e quello sui Tis, i sette dissidenti, dopo averle annunciate nel corso della seduta – e anche in quelle precedenti – si sono recati a protocollare le dimissioni in massa.

Dimissioni che comunque anticipano di qualche mese la fine del mandato ma dall’alto valore politico. C’è da dire che comunque ai fini amministrativi non succederà nulla di particolare essendo la Provincia un ente di secondo livello e quindi il presidente potrà restare in carica anche non avendo alcun sostegno, indicendo le nuove elezioni che porteranno alla formazione di un nuovo Consiglio, nella speranza del Presidente, di avere una maggioranza per lui più agevole.