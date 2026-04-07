Terremoto nel Pd vibonese: in 39 sfiduciano la segretaria provinciale

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Un documento di sfiducia alla segretaria del Pd vibonese, Teresa Esposito, redatto ma non ancora depositato da parte di 39 componenti l’assemblea su 60 totali. L’attuale dirigente del partito: “Non ho ricevuto alcunché”

Vibo valentia – Terremoto nel Pd vibonese dove circa 40 esponenti avrebbero presentato – anche se a quanto pare non ancora depositato – una mozione di sfiducia nei confronti dell’attuale segretaria della federazione provinciale, Teresa Esposito. Un documento all’interno del quale si fa una disamina dell’attività politica svolta da quest’ultima che non ha per nulla soddisfatto i dissidenti i quali imputerebbero una gestione poco democratica e personalistica da parte della Esposito culminata nella vicenda del rimpasto di giunta al Comune di Vibo con la nomina ad assessore del figlio Francesco Colelli.

Qualche giorno prima di Pasqua si è avuta una riunione tra i democrat vibonesi alla luce delle ultime vicissitudini ma non si era adottata alcuna decisione, anche se il malcontento di una parte dell’assemblea provinciale sarebbe emerso ben chiaro contro la segretaria. A guidare la fronda sarebbero i componenti che fanno capo al consigliere regionale Ernesto Alecci che avrebbero trovato sponda in altri due ex esponenti a palazzo Campanella: Raffaele Mammoliti e Luigi Tassone, quest’ultimo sostenuto apertamente alle elezioni regionali dei mesi scorsi proprio dalla Esposito e da Colelli ma con cui i rapporti, evidentemente, si sono politicamente interrotti.

Contattata dal Quotidiano del Sud, la segretaria del Pd vibonese Esposito ha affermato di non aver ricevuto alcunché e “di attendere la visione del documento (quindi non ancora depositato, ndr) anche per capire i firmatari” rivendicando, al contempo “la sua attività politica costante e intensa finalizzata alla crescita del Partito democratico nella provincia di Vibo Valentia”.

In caso la sfiducia fosse votata a maggioranza (sono circa 60), toccherà poi al Nazionale nominare un commissario che guidi la Federazione dem.