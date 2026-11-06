Comune di Vibo, l’opposizione attacca: «La maggioranza non esiste più, si torni al voto»

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Forze politiche di opposizione di centrodestra e gruppi civici al Comune di Vibo denunciano il fallimento dell’esperienza amministrativa al Comune di Vibo. Nel mirino le dimissioni del segretario cittadino del Pd Gerlando Marasco, gli addii dei dirigenti di circolo e le divisioni interne al partito. Critiche anche alla segretaria provinciale Teresa Esposito

VIBO VALENTIA – Le ultimissime vicende che ruotano attorno al Pd, con le dimissioni del segretario del Circolo di Vibo, Gernando Marasco, offrono lo spunto all’opposizione di centrodestra per sferrare l’ennesimo attacco alle forze di maggioranza al Comune chiedendo il ritorno al voto.

«La maggioranza non esiste più», attaccano i gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Noi Moderati, Identità Territoriale e dal Gruppo Misto, rappresentato dalla consigliera Antonella Petracca, che denunciano una crisi politica ormai irreversibile all’interno della coalizione che sostiene il sindaco Enzo Romeo. Al centro della presa di posizione congiunta anche le divisioni nel Partito democratico e «i continui cambi di poltrona e interessi personali a discapito della città».

Secondo l’opposizione fin dall’inizio della consiliatura l’amministrazione si sarebbe caratterizzata da «continui giri e valzer di poltrone», senza una reale visione politica e amministrativa. Nel mirino finisce, come detto, soprattutto il Pd, descritto come un partito mai realmente coeso, segnato da divisioni interne e da logiche di potere e spartizione delle cariche.

LE DIMISSIONI DI MARASCO E LE PAROLE DI MAMMOLITI

L’ultimo episodio, secondo l’opposizione, è rappresentato dalle dimissioni del segretario cittadino dem Gerlando Marasco, che si aggiungono a quelle rassegnate nei giorni scorsi dai dirigenti di circolo Angelo Calzone e Gregorio Vinci: «Una sequenza di abbandoni che, nella lettura delle forze di opposizione, certifica «il fallimento di un progetto politico che si sta sgretolando dall’interno sotto i colpi delle sue stesse contraddizioni».

A rafforzare questa valutazione sono richiamate anche le dichiarazioni del consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti, secondo il quale non sussisterebbero più i presupposti e le condizioni minime per garantire la tenuta e la prosecuzione dell’attuale maggioranza: «Non esiste più una coalizione coesa, non esiste più una guida politica e la città si trova in balia del caos», sostengono i gruppi di opposizione che rivolgono poi l’attenzione verso la segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, accusata di non aver seguito la strada delle dimissioni nonostante la crisi interna al partito e le difficoltà dell’amministrazione, attribuendo questa scelta alla tutela di «interessi personali all’interno dell’esecutivo comunale», parlando di posizioni di potere e «poltrone di famiglia».

ADESSO SI TORNI ALLE URNE

Da qui l’appello al sindaco Romeo e alla maggioranza affinché prendano atto della situazione e delle dichiarazioni provenienti dagli stessi esponenti della coalizione: «Non c’è più una maggioranza, non c’è più una visione politica per Vibo Valentia. È ora di mettere fine a questo spettacolo indecoroso e restituire la parola ai cittadini», è la richiesta avanzata dai gruppi di centrodestra che si focalizzano infine sulle condizioni complessive della città che sarebbe stata «tradita e quotidianamente calpestata da un’amministrazione priva di responsabilità e incapace di imprimere una svolta politica, economica e sociale». Una situazione che, nella loro valutazione, starebbe alimentando la perdita di fiducia dei cittadini, con il rilancio del territorio affidato sempre più alle iniziative di pochi privati.

Infine, un messaggio diretto al sindaco Enzo Romeo, invitato a non liquidare le contestazioni come semplici strumentalizzazioni dell’opposizione sulla mancata coesione della coalizione: «Oggi è chiaramente certificato lo sfascio».