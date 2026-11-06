Il segretario di circolo del Pd di Vibo rassegna le dimissioni

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Gernando Marasco rassegna le dimissioni dall’incarico di segretario del Circolo del Pd di Vibo adducendo questioni di natura personale. Si apre adesso la corsa alla successione

VIBO VALENTIA – Forse erano previste, forse no, sta di fatto che le dimissioni di Gernando Marasco da segretario del circolo Pd di Vibo non fanno altro che tenere accesi i riflettori della politica locale sui dem. Dimissioni che si aggiungono a quelle di altri due dirigenti locali: Gregorio Vinci e Angelo Calzone.

Nella lettera inviata tra gli altri ai segretari provinciale e regionale, rispettivamente Teresa Esposito e Nicola Irto, Marasco evidenzia la natura della decisione che sarebbe di tipo personale, quindi allontanando almeno ufficialmente eventuali fattori di contrasti politici, sottolineando di aver riflettuto lungamente prima di compiere tale passo.

LA LETTERA DI MARASCO

«Carissimi amici e compagni, con la presente desidero rassegnare formalmente le mie dimissioni irrevocabili dal ruolo di Segretario del circolo del Partito Democratico di Vibo Valentia. Una scelta ponderata e maturata principalmente per questioni di natura personale, che allo stato attuale non mi consentono di garantire l’impegno e la presenza necessari per svolgere con efficacia le funzioni di questo delicato incarico. Ringrazio ciascuno di Voi e tutti gli iscritti per la bella e formativa esperienza di questo percorso condiviso, fatto di cooperazione, di confronto, di sostegno dato e ricevuto».

Marasco rivolge poi un «ringraziamento particolare a chi, con affetto e stima, mi ha chiesto di rimanere al suo posto ma se, oltre all’impegno e alla presenza, mancano anche gli stimoli, è opportuno farsi da parte per tempo e consentire al Circolo di riorganizzarsi, in vista delle importanti sfide che ci attendono nel nuovo anno. Continuerò a sostenere da militante il Partito Democratico, auspicando che la nostra coalizione possa tornare alla guida del Paese».

LA CORSA ALLA SEGRETERIA CITTADINA

Archiviata l’esperienza Marasco, che era subentrato un paio di anni fa all’attuale assessore comunale Francesco Colelli, si apre adesso la corsa alla segreteria cittadina con alcuni nomi che sembrerebbero in pole position. Ma chiaramente, in un partito come il Pd, la linea è dettata dalle correnti. Bisognerà vedere quale risulterà la più forte.