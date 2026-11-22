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In vista delle elezioni per la presidenza della Provincia di Vibo il quadro pare delineato: Pd al palo e Forza Italia spaccata

SI accende il conto alla rovescia verso le elezioni provinciali del 27 dicembre e nel Vibonese la partita per la guida di Palazzo Ex Enel entra in una fase convulsa.

Il dibattito interno al centrosinistra non si è ancora chiuso, ma la rinuncia di Enzo Romeo ha già prodotto uno scossone destinato a ridisegnare alleanze, equilibri e strategie dell’area progressista. Nelle ore precedenti, il nuovo direttorio del Partito democratico – formato dalla segretaria Teresa Esposito, Raffaele Mammoliti, Luigi Tassone, Ernesto Alecci e Vincenzo Mirabello – aveva rimesso sul tavolo la cosiddetta “questione Romeo”, con l’auspicio che il primo cittadino sciogliesse le riserve su una discesa in campo. Un’attesa già compromessa dalle parole rilasciate nei giorni scorsi dallo stesso sindaco del capoluogo a un’emittente locale, in cui aveva tracciato una linea netta.

«Tutto il centrosinistra – aveva affermato – mi chiede di correre, ma credo sia giusto che io prosegua nel ruolo di sindaco di Vibo Valentia». Un incarico già assorbente di per sé, come aveva rimarcato: «È già un impegno estremamente gravoso». Da qui la scelta di indicare una strada diversa per l’ente intermedio: «Pur essendo lusingato dalla proposta, ritengo che la presidenza della Provincia richieda una presenza a tempo pieno. Sarebbe più logico puntare sul sindaco di un comune più piccolo, perché guidare il capoluogo richiede tantissime energie».

IL SINDACO DI VIBO ENZO ROMEO SI FA DA PARTE, NEL CENTROSINISTRA GIUSEPPE CONDELLO GIA’ IN CAMPAGNA ELETTORALE

Nel suo ragionamento non era mancato un accenno di fascino verso quell’ipotesi. «Con senso di responsabilità considero un’altra candidatura la via più adatta, anche se l’idea di tornare alla guida della Provincia mi attrae», sostiene. Tuttavia, la priorità restava chiara: «Sarebbe una dispersione eccessiva di energie; voglio restare concentrato sulla città per centrare gli obiettivi che i cittadini aspettano».

Il rifiuto ha finito per mettere in difficoltà il Pd, che aveva investito tempo sul nome di Romeo pur dovendo fare i conti con frizioni interne, veti e timori di franchi tiratori tra centro e territori.

Un disorientamento emerso con chiarezza quando la segretaria provinciale Teresa Esposito non ha partecipato alla riunione del coordinamento del centrosinistra convocata nella sede del Movimento 5 Stelle, lasciando un’assenza pesante in un momento delicato per la coalizione. Del resto, non tutta l’area progressista era compatta attorno al sindaco del capoluogo. A farsi avanti con decisione è Giuseppe Condello, primo cittadino di San Nicola da Crissa e coordinatore provinciale di Italia Viva, sostenuto da un gruppo di amministratori locali. Lo stesso non nascondere di essere già in campagna elettorale: «Mi sento in corsa, eccome!».

intorno a Condello potrebbero raccogliersi anche altre anime, tra cui Azione – riferimento calabrese di Francesco De Nisi – e +Europa, guidata in provincia dal sindaco di Jonadi Fabio Signoretta. Mentre il Pd appare spiazzato e distante dal confronto nella sede pentastellata, il centrosinistra deve fare i conti con un nuovo scenario e con un aspirante presidente deciso a giocarsi la sfida fino in fondo.

NEL CENTRODESTRA PRENDE QUOTA LA CANDIDATURA DI NICOLA BROSIO ALLA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI VIBO

Sul fronte opposto, intanto, prosegue il confronto tra i vertici del centrodestra. In casa Forza Italia circolano tre nomi di sindaci: Fortunato Giordano (Mileto), Sergio Cannatelli (Sorianello) e Pasquale Farfaglia (San Gregorio d’Ippona). Nelle ultime ore, però, nell’area moderata legata al consigliere regionale Vito Pitaro sta prendendo quota un’altra pista: quella che porta a Nicola Brosio, sindaco di San Calogero e coordinatore provinciale di “Noi Moderati”. Del resto, quello del sindaco di San Calogero è stato il primo nome ad essere annoverato tra i “papabili”. Brosio, quindi, risulta favorito anche per la spaccatura in seno a Forza Italia, dove i vertici regionali (Cannizzaro e Occhiuto) spingerebbero per Farfaglia. Proposta osteggiata dagli azzurri vibonesi. Comito e Mangialavori in primis.