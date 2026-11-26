3 minuti per la lettura

Fumata nera dalla riunione dei dirigenti e amministratori del Pd di Vibo Valentia. Nessuna convergenza su Romeo

DOVEVA essere l’appuntamento decisivo per serrare i ranghi, ricompattare la base amministrativa e fare finalmente quadrato attorno alla figura del primo cittadino di Vibo, Enzo Romeo, intenzionato a correre per la presidenza della Provincia di Vibo.

L’incontro tenutosi ieri sera si è, invece, trasformato nell’ennesima fotografia plastica delle profonde divergenze – vere e proprie fratture interne – che continuano ad attraversare e paralizzare il Partito democratico vibonese. A convocare intorno allo stesso tavolo gli amministratori dem e i maggiorenti locali del partito era stata la segretaria provinciale Teresa Esposito, con l’obiettivo dichiarato di superare le esitazioni delle ultime settimane. Il bilancio della serata, tuttavia, ha restituito tutt’altro scenario: nella sala della riunione si sono contate molte più sedie vuote che presenze effettive, un segnale politico inequivocabile della distanza che separa oggi le diverse anime del partito.

SOLO QUATTRO SINDACI DEM RISPONDONO ALL’APPELLO DELLA SEGRETARIA PROVINCIALE TERESA ESPOSITO

Sul fronte dei primi cittadini d’area dem, la partecipazione si è fermata a metà, certificando la mancanza di una compattezza territoriale indispensabile in una partita elettorale di secondo livello dove il peso dei singoli amministratori risulta determinante. A rispondere alla convocazione della segretaria Esposito sono stati soltanto quattro sindaci: Antonino Schinella (Arena), Nino Taverniti (Limbadi), Nicola De Rito (San Costantino Calabro) e Antonio Rosso (Spadola). Politicamente significativo, invece, l’elenco dei primi cittadini che hanno scelto di non prendere parte al confronto. Tra i banchi degli assenti: Lidio Vallone (Briatico), Giuseppe Pizzonia (Francavilla Angitola), Antonio Landro (Parghelia) e Maria Brudiesi (Zaccanopoli). Quattro defezioni che pesano non soltanto sul piano numerico, ma anche su quello degli equilibri interni tra le diverse aree della provincia, lasciando scoperto un pezzo rilevante della rappresentanza istituzionale del partito nei comuni.

GELO POLITICO ATTORNO ALL’OPERAZIONE ENZO ROMEO: SI ALLONTANA L’IPOTESI DELLA CANDIDATURA DEL SINDACO DI VIBO

A rendere ancora più evidente il gelo politico attorno all’operazione Enzo Romeo sono state, però, le assenze dei riferimenti regionali e dei principali esponenti del Pd sul territorio. Non si sono presentati all’appuntamento né il consigliere regionale Ernesto Alecci, né gli ex consiglieri Raffaele Mammoliti e Luigi Tassone. Tre forfait di prima grandezza che privano la linea della segreteria provinciale di una copertura politica autorevole e confermano come, ai piani alti dei democrat, la partita per Palazzo ex Enel sia tutt’altro che condivisa. A presidiare il fronte dirigenziale, accanto ai quattro sindaci presenti, sono rimasti così soltanto il dirigente Enzo Mirabello ed Enzo Insardà, troppo poco per trasformare il vertice in un vero momento di rilancio politico.

Il risultato politico della serata è dunque esattamente l’opposto rispetto alle attese della vigilia. Anziché segnare il punto di svolta e imprimere l’accelerazione auspicata per lanciare ufficialmente la candidatura di Enzo Romeo alla guida dell’ente intermedio, il vertice di ieri sera lascia il Partito Democratico vibonese immerso nello stallo. Le divisioni interne, lungi dall’essere ricomposte, tornano a galla proprio nel momento in cui servirebbe massima unità d’intenti per costruire una proposta competitiva e credibile. Con il cronometro elettorale che continua a correre, il nodo delle Provinciali resta così completamente aperto e il Pd appare ancora privo di una rotta condivisa.