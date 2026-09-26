Terremoto politico a Zambrone, dimissioni di 6 consiglieri: decadono sindaco e amministrazione

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Sei consiglieri, tre di maggioranza e altrettanti di opposizione, hanno presentato le dimissioni dalla carica facendo cadere così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina che decade anche da Presidente della Provincia accelerando il processo che porterà alle elezioni per la guida dell’ente intermedio

ZAMBRONE – Terremoto politico al Comune di Zambrone che avrà conseguenze anche sulla Provincia di Vibo: sei consiglieri avrebbero ratificato le dimissioni facendo così venir meno i numeri a sostegno del sindaco Corrado L’Andolina che pertanto decade dalla carica con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

L’ANDOLINA DECADE ANCHE COME PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VIBO

Non solo, in quanto presidente dell’amministrazione provinciale, la caduta dell’incarico di primo cittadino implica anche quella da massimo esponente politico dell’ente intermedio vibonese. Le dimissioni sarebbero state protocollate oggi pomeriggio, 26 settembre, presso un notaio di Vibo avviando ufficialmente la fine dell’esperienza L’Andolina che ha caratterizzato le ultime due consiliature consecutive: la prima nel 2016, bissata poi nell’ottobre del 2021 sempre con la lista “Identità e futuro”. Adesso si apre la fase di commissariamento che traghetterà l’ente locale fino alle elezioni comunali alla prima tornata elettorale utile.

TUTTO PARTE DALLA FRONDA INTERNA ALLA MAGGIORANZA

Sarebbe stata la fronda interna alla maggioranza che sosteneva l’amministrazione ad avviare il processo; fronda guidata dal presidente del Consiglio comunale, Marcello Giannini, che ha trovato la condivisione dei tre elementi di opposizione: Mariella Epifanio, Amelia Conca e Fabio Cotroneo. Alla base vi sarebbe l’insofferenza manifestata verso L’Andolina per la gestione della Res Pubblica giudicata troppo accentratrice e non rispondente ai reali bisogni delle comunità sia del capoluogo che delle frazioni.

IL FALLIMENTO DEL 2025

Contrariamente al 16 ottobre del 2025, questa volta, dunque, il “golpe” è andato a segno. Un anno e mezzo fa, infatti, sempre sei consiglieri comunali su 11 erano pronti a dimettersi per far cadere l’amministrazione e, ma poi era avvenuto, dietro ripensamento dell’ultimo momento, il passo indietro del presidente Giannini e a quel punto il sindaco L’Andolina ne era uscito addirittura rafforzato.

Ripensamento che questa volta non c’è stato.