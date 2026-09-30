Il centrodestra: "Il sindaco di Vibo? Arrogante e con la memoria corta"

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La replica delle opposizioni di centrodestra arriva dopo l’intervista al sindaco Enzo Romeo pubblicata dal Quotidiano del Sud e mette al centro lavori pubblici, bilancio, fondi Pnrr e prospettive per Vibo Marina dal punto di vista dei gruppi consiliari di minoranza per i quali il primo cittadino è “arrogante e con la memoria corta”

VIBO VALENTIA – «Memoria corta e tanta arroganza» è il titolo scelto dai gruppi consiliari di opposizione per replicare all’intervista rilasciata al Quotidiano del Sud dal sindaco di Vibo Enzo Romeo, accusato dalle minoranze di aver attaccato le forze politiche senza, secondo la loro ricostruzione, entrare nel merito delle questioni amministrative sollevate in questi mesi.

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cuore Vibonese, Noi Moderati, Identità Territoriale e la consigliera del Gruppo Misto Antonella Petracca contestano innanzitutto il bilancio tracciato dal primo cittadino, richiamando una serie di questioni che, a loro giudizio, restano ancora aperte.

“STUPORE ALLE PAROLE DEL SINDACO”

«Leggiamo con stupore l’ennesima intervista del sindaco Enzo Romeo», affermano le opposizioni, contestando quelli che definiscono «toni irrispettosi e arroganti» nei confronti delle forze di minoranza: «Si permette di affermare che le forze politiche di opposizione non avrebbero argomenti. Sindaco Romeo, è lei che ha la memoria corta. Glieli rinfreschiamo noi gli argomenti».

LA PISCINA COMUNALE:

Il primo capitolo riguarda la piscina comunale “Antonino Mangialavori” con le opposizioni che sottolineano come, a fine settembre, l’impianto di Maiata sia ancora chiuso nonostante gli interventi di riqualificazione finanziati con oltre due milioni di euro e rivendicano la provenienza delle risorse dalla precedente filiera istituzionale di centrodestra e contestano all’attuale amministrazione i tempi di realizzazione, ricordando che la struttura originaria, circa 25 anni fa, venne costruita in meno di due anni: «Un impianto per la cui riqualificazione sono stati impegnati oltre due milioni di euro – sostengono – è oggi ostaggio dell’ennesimo stillicidio di promesse mancate». E aggiungono: «Ci sono voluti meno di due anni per costruirla venticinque anni fa; oggi con questa amministrazione si collezionano solo rinvii».

LA GESTIONE DELLE RISORSE COMUNALI

Nel mirino finisce poi la gestione delle risorse comunali, con l’amministrazione che avrebbe “utilizzato in maniera consistente il Fondo di riserva, anche per far fronte a spese ordinarie attraverso variazioni d’urgenza”. Una scelta che, nella lettura della minoranza, sarebbe “il segnale di una programmazione finanziaria ritenuta insufficiente”.

PROGETTO “PARTECIPO”, ASILI E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Altro punto sollevato è quello dei fondi persi e dei ritardi su alcuni interventi. Le opposizioni contestano la ricostruzione fornita da Romeo sulla revoca dei 2,5 milioni di euro destinati al progetto “PartecipO” per la riqualificazione delle periferie, ricondotta dal sindaco a un “errore formale della Regione” mentre per il centrodestra la vicenda “richiede una maggiore assunzione di responsabilità da parte di chi amministra”. E sullo stesso piano vengono collocati i “ritardi relativi agli asili nido e alla riapertura del Centro di Aggregazione Sociale di Vibo Marina”.

La stessa critica viene estesa ai ritardi relativi agli asili nido e alla riapertura del Centro di Aggregazione Sociale, che le opposizioni inseriscono nel quadro di quelli che definiscono «ritardi cronici».

I DEPOSITI COSITERI: “IL SINDACO HA LETTO UN LIBRO DEI SOGNI”

La replica investe quindi uno dei temi indicati da Romeo come strategici per il futuro della città: Vibo Marina. Nel mirino finiscono la delocalizzazione dei depositi della Meridionale Petroli, l’acquario e la trasformazione del porto: «Ha riempito il libro dei sogni della campagna elettorale con la delocalizzazione della Meridionale Petroli, l’acquario e la rivoluzione del porto», affermano i gruppi consiliari che rimarcano come ad oggi tutto il territorio di Vibo Valentia stia «aspettando che le sue parole diventino fatti. Non si è visto nulla, solo slogan».

CANTIERI PNRR

Un altro passaggio riguarda i 60 cantieri Pnrr citati dal sindaco nel bilancio dell’amministrazione con le opposizioni che rivendicano il lavoro della precedente amministrazione Limardo e dei dirigenti comunali nella programmazione e nell’intercettazione delle risorse: «Si vanta di 60 cantieri aperti, dimenticando di dire che sono quasi tutti legati agli oltre 160 milioni di fondi Pnrr intercettati dalla precedente amministrazione Limardo e salvati dai dirigenti comunali», sostengono.

Nel mirino finisce anche l’Ufficio di gabinetto, che le minoranze definiscono «cresciuto a dismisura» e accusano di aver «consumato solo soldi pubblici senza portare un solo risultato concreto».

EQUILIBRI IN GIUNTA E PROVINCIALI

Passando al piano politico, i gruppi di centrodestra avanzano un riferimento agli equilibri della maggioranza e alle prospettive per la Provincia evidenziando come «risulti singolare che un sindaco che dice di volersi dedicare “esclusivamente a Vibo” spenda le sue interviste a fare alchimie politiche, manuali Cencelli per rimpasti, equilibri col Pd e retroscena sulle candidature alla Provincia», affermano descrivendo un’amministrazione «più occupata a gestire le poltrone che l’ordinario».

In ultimo, le opposizioni, richiamando la posizione della consigliera Antonella Petracca della quale difendono il ruolo di controllo e contestando quelli che definiscono «sgradevoli attacchi personali» rivolti in passato alla capogruppo del Misto da parte del primo cittadino, invitano quest’ultimo ad «ascoltare i cittadini anziché offendere in quanto la città non ha bisogno di arroganza verbale e di slogan per aperture imminenti a cui non segue mai un fatto».

“NOI SENZA ARGOMENTO? CI SFIDI AD UN DIBATTITO PUBBLICO”

La conclusione è un invito al confronto pubblico. «Se siamo davvero “senza argomenti”, ci sfidi in un confronto pubblico e aperto davanti alla cittadinanza e vediamo chi ha i dati e i fatti dalla sua parte».