Il servizio di portierato al Comune di Vibo anima il dibattito politico

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Il nuovo servizio di portierato al Comune di Vibo Valentia accende lo scontro politico che da un lato vede la consigliera del Gruppo Misto, Antonella Petracca, e dall’altro l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo

VIBO VALENTIA – Il nuovo servizio di portierato al Comune di Vibo Valentia accende lo scontro politico che vede la consigliera del Gruppo Misto, Antonella Petracca, che chiede al sindaco Enzo Romeo e all’assessore al Personale, Marco Talarico, di chiarire utilità, costi, modalità operative e copertura del servizio; dall’altra l’amministrazione comunale, che difende la scelta parlando di riorganizzazione e maggiore professionalità nella gestione degli accessi e della sicurezza. Un confronto che si è ulteriormente inasprito dopo la replica della consigliera alle accuse mosse nei suoi confronti.

I 25MILA EURO DESTINATI AL SERVIZIO

Al centro della discussione ci sono i circa 25 mila euro destinati al servizio e gli orari di presenza del personale, con la Petracca che contesta in particolare la copertura discontinua: il lunedì, mercoledì e venerdì il presidio termina alle 13 per riprendere alle 19, mentre il martedì e giovedì resta scoperto l’intervallo tra le 13 e le 15, con il servizio che termina alle 17.30 per poi riprendere alle 19: «È doveroso capire cosa ricevano concretamente i cittadini in cambio», sostiene, chiedendo di sapere chi garantisca il controllo degli accessi e la gestione delle eventuali criticità negli intervalli in cui il portierato non è presente.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI INGRESSI E PRESENZA DEL PERSONALE

La consigliera solleva inoltre dubbi sulle modalità di controllo degli ingressi, osservando che chi accede al Comune non è invitato a dichiarare l’ufficio di destinazione. Domande anche sulla presenza di una sola unità all’ingresso principale, sulla cosiddetta vigilanza passiva notturna e sulle responsabilità della società privata in caso di eventuali danni al patrimonio comunale: «Non contesto a priori l’affidamento esterno – afferma la capogruppo del Misto – ma chiedo che il sindaco spieghi alla cittadinanza la necessità di questa scelta, gli obiettivi del servizio, le modalità con cui si controllano gli accessi, la copertura effettiva e il rapporto tra costi e benefici».

LA REPLICA DEL COMUNE DI VIBO

L’amministrazione Romeo replica rivendicando la necessità di professionalizzare il servizio e inserendo il portierato in un più ampio progetto di riorganizzazione della macchina comunale, che comprende anche l’introduzione dei badge identificativi per i dipendenti e la rotazione del personale prevista dalle direttive Anac.

Secondo Palazzo Luigi Razza, la gestione degli accessi e la sicurezza di dipendenti e utenti non possono più essere affidate a «prassi superate». L’amministrazione riferisce inoltre di avere inizialmente valutato il coinvolgimento della Polizia Locale, ma di avere ricevuto un diniego motivato dalla carenza di personale e dalla necessità di destinare gli agenti alle attività sul territorio.

Quanto alla spesa, il Comune definisce i circa 25mila euro una cifra «contenuta» e sostiene che l’affidamento sia avvenuto nel rispetto del Codice degli appalti, sulla base di un capitolato ritenuto particolarmente stringente. Anche gli orari, secondo l’amministrazione, sarebbero stati modulati per concentrare la presenza nei momenti di maggiore afflusso del pubblico e nelle fasi di apertura e chiusura degli uffici.

Sul fronte finanziario, il sindaco Romeo e l’assessore Talarico respingono le accuse relative al Fondo di riserva, definendo «allarmistico» il riferimento al suo presunto prosciugamento e assicurando che la situazione contabile dell’ente è sotto il controllo degli uffici finanziari.

LA CONTROREPLICA DELLA PETRACCA

La replica dell’amministrazione, tuttavia, non chiude la polemica in quanto la Petracca contesta innanzitutto il riferimento personale contenuto nella nota del Comune, che l’aveva definita «specialista della tecnica del far finta di non sapere. Definirmi così – aggiunge – è un maldestro tentativo di sviare l’attenzione della cittadinanza dal vero nodo politico con attacchi personali per coprire il vuoto amministrativo».

La consigliera sposta quindi il confronto sul concetto stesso di sicurezza: «Il portierato passivo non è vigilanza armata», sottolinea, distinguendo il servizio dalle Guardie particolari giurate. A suo giudizio, in caso di emergenza, l’operatore privato non avrebbe poteri di intervento diversi da quelli del personale comunale, dovendo comunque chiamare le forze dell’ordine, e al riguardo richiama i recenti episodi di cronaca che, ad onor del vero, non si sono mai verificati nel palazzo municipale, tranne la lettera minatoria recapitata a Talarico.

IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Ed è proprio sul ruolo della Polizia Municipale che la consigliera concentra una delle sue principali contestazioni: «Quando si è parlato di utilizzare la Polizia Municipale per presidiare Palazzo Razza, la risposta era stata che non ci sono abbastanza uomini, gli agenti servono sul territorio», afferma la consigliera, ricordando però che gli stessi agenti sono stati successivamente impiegati, su decisione del sindaco, per accompagnare il dirigente Nocita dalla stazione di Pizzo al Comune e viceversa: «Nessuno mette in discussione la necessità di tutelare il dirigente – precisa – ma allora la domanda è inevitabile: la Polizia Municipale è davvero troppo impegnata per presidiare il Municipio oppure è disponibile quando il sindaco decide che una determinata esigenza viene prima delle altre?».

La Petracca torna infine sulla delibera relativa al servizio, contestandone la chiarezza evidenziando che «oggi l’amministrazione ci spiega con grande chiarezza che si tratta di portierato passivo. Peccato che questa chiarezza non fosse altrettanto evidente nell’atto originario», sostiene, chiedendo maggiore trasparenza sulle decisioni che comportano l’utilizzo di risorse pubbliche.