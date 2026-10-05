Il Ministero gela Sinistra Italiana, nessun gruppo nel consiglio comunale di Vibo

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Dal ministero dell’interno la doccia fredda per Sinistra Italiana/Avs: il gruppo consiliare unipersonale non può essere costituito nel consiglio comunale di Vibo da Sergio Barbuto, dopo la fuoriuscita da “Progressisti per Vibo”

VIBO VALENTIA – Il ministero dell’Interno ha sentenziato: il gruppo consiliare unipersonale di Sinistra Italiana non può essere costituito a Palazzo Luigi Razza dal consigliere fuoriuscito da “Progressisti per Vibo”. È questa la conclusione del parere richiesto dal presidente del Consiglio comunale, Antonio Iannello, e dal segretario generale del Comune di Vibo, Domenico Libero Scuglia, sulla corretta applicazione dell’articolo 15 del regolamento consiliare.

La vicenda, come già riportato nell’edizione cartacea di ieri del Quotidiano del Sud, nasce dalla decisione di uno dei due consiglieri eletti nel 2024 nella lista “Progressisti per Vibo”, Sergio Barbuto, di lasciare il gruppo consiliare e costituire un nuovo gruppo unipersonale, inizialmente denominato “Sinistra Italiana/AVS” e poi “Sinistra Italiana”, utilizzando il simbolo del partito già presente, insieme ad altre forze politiche, nel contrassegno della lista elettorale.

BARBUTO DOVRà ADERIRE AL GRUPPO MISTO

Il nodo riguarda il comma 2 dell’articolo 15, che consente anche a un solo consigliere di costituire un gruppo autonomo quando appartenga a una formazione politica con rappresentanza regionale o costituita in gruppo al Consiglio regionale. Secondo il Ministero, però, il caso rientra nell’ipotesi prevista dal comma 3: il consigliere eletto nella lista “Progressisti per Vibo”, avendo comunicato le proprie dimissioni dal gruppo di appartenenza, dovrebbe aderire al gruppo misto. Non sarebbe quindi applicabile la disposizione invocata per la nascita del gruppo di Sinistra Italiana. Il comma 2, infatti, presuppone la costituzione di un gruppo «non corrispondente ad alcuna lista».

Sergio Barbuto

NO A DUE GRUPPI CONSILIARI ESPRESSIONE DI UNA STESSA FORZA POLITICA

Nel caso di Vibo, invece, il nuovo gruppo avrebbe programma politico e simbolo riconducibili a una forza politica già compresa nel programma e nel contrassegno di “Progressisti per Vibo”. Il passaggio centrale del parere è quello in cui il Ministero evidenzia che l’articolo 15 «non prevede la contemporanea presenza di due gruppi consiliari che siano espressione di una medesima forza politica». Nel caso specifico, il consigliere intenderebbe costituire un gruppo contraddistinto dal programma e dal simbolo di Sinistra Italiana, già presenti nella lista con cui era stato eletto.

Da qui la conclusione: «Per i motivi sopra evidenziati e per la situazione così come prospettata dall’ente non sembra sia possibile, per il consigliere fuoriuscito dal gruppo, costituire un gruppo unipersonale».

Il parere richiama però anche l’autonomia degli enti locali. La disciplina dei gruppi consiliari è infatti rimessa a Statuto e regolamento comunale e nel caso di Vibo, esso non contiene norme specifiche sulla composizione dei gruppi, mentre il regolamento disciplina la materia attraverso l’articolo 15. Il Ministero precisa quindi che spetta al Consiglio fornire l’interpretazione delle proprie disposizioni regolamentari.