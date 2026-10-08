Province e nuove regole sui mandati, Scuglia: «Norma transitoria che può aprire alla riforma»

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Il segretario generale del Comune di Vibo, Domenico Libero Scuglia, interviene sulle nuove disposizioni sulla durata e sul rinnovo degli organi delle Province possono rappresentare il primo passo verso una riforma più ampia dell’ordinamento provinciale

VIBO VALENTIA – Le nuove disposizioni sulla durata e sul rinnovo degli organi delle Province possono rappresentare il primo passo verso una riforma più ampia dell’ordinamento provinciale e sul punto vi è la lettura di Domenico Libero Scuglia, segretario generale del Comune di Vibo Valentia, che analizza gli effetti della legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.

La normativa introduce una disciplina transitoria per riallineare le scadenze dei mandati di presidenti e Consigli provinciali. Una soluzione resa necessaria dalla diversa durata dei mandati degli organi, che negli anni ha prodotto scadenze non coincidenti e il rischio di un susseguirsi ravvicinato delle consultazioni di secondo livello.

IL RIALLINEAMENTO DEI MANDATI

La nuova disciplina prevede la proroga dei Consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti quando il mandato consiliare termini prima. Allo stesso modo, i presidenti possono essere prorogati fino alla scadenza dei rispettivi Consigli quando il loro mandato termini per primo. È prevista un’eccezione per i rinnovi dei Consigli provinciali da effettuare entro il 31 dicembre 2026 nelle Province in cui il presidente sia stato eletto nel 2026 prima dell’entrata in vigore del decreto. In questi casi restano fermi i termini previsti dalla normativa precedente.

Rimane inoltre il requisito del mantenimento della carica di amministratore comunale: la cessazione dalla carica di sindaco o consigliere comunale comporta la decadenza anche dalla corrispondente carica provinciale.

UNA NORMA TRANSITORIA

Per Scuglia la disposizione non modifica in modo organico la legge Delrio, ma interviene temporaneamente sulla durata dei mandati per consentire un allineamento delle scadenze.

La scelta risponde anche all’esigenza di evitare il rinnovo contemporaneo o ravvicinato di numerosi Consigli provinciali. La norma, infatti, interviene sui Consigli già in carica, mentre quelli ancora da eleggere continuano, in linea generale, ad avere una durata biennale.

IL PASSAGGIO VERSO LA RIFORMA

Il punto più significativo dell’analisi di Scuglia è però il richiamo contenuto nella legge alla necessità di una «revisione organica dell’ordinamento delle Province». Tra gli obiettivi indicati figurano l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e del Consiglio provinciale, la ridefinizione delle funzioni degli enti e una riforma del sistema di finanziamento, con risorse adeguate ai compiti attribuiti: «Per la prima volta, a distanza di oltre dodici anni dalla legge Delrio, in una norma legislativa si afferma l’impegno del legislatore alla revisione organica dell’ordinamento delle Province», sottolinea Scuglia. Da qui l’ipotesi che la disciplina transitoria possa costituire l’anticamera di un intervento più ampio, capace di superare l’attuale assetto e restituire alle Province una più forte legittimazione democratica.

IL NODO DELLE FUNZIONI

Un altro aspetto centrale riguarda le competenze. Secondo Scuglia, dopo la riforma Delrio molte funzioni gestionali sono state progressivamente ricondotte alle Regioni, mentre le Province hanno visto ridimensionato il proprio ruolo: «Una futura riforma dovrebbe quindi intervenire anche sulla distribuzione delle funzioni, valorizzando il ruolo delle Province nella programmazione e nel coordinamento territoriale, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza».

La nuova legge, dunque, non è ancora la riforma delle Province, ma introduce un elemento di prospettiva. Per Scuglia, il richiamo esplicito alla revisione organica può rappresentare l’occasione per riaprire, dopo anni di interventi parziali, il confronto sul futuro istituzionale degli enti intermedi.