Giuseppe Conte incontra i sindaci del Vibonese

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Il leader dell’M5S, Giuseppe Conte, incontra al “Save The Date” i sindaci del vibonese ascoltando le loro istanze. Focus su bilanci comunali, infrastrutture e difficoltà della sanità pubblica

VIBO VALENTIA – Ieri pomeriggio, 23 ottobre, a margine dell’incontro con gli amministratori del Vibonese al “Save The Date”, su corso Vittorio Emanuele III, a Vibo, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, insieme ai deputati Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico, ha tracciato un quadro netto delle emergenze che strangolano i comuni calabresi, focalizzando l’attenzione sui tagli ai bilanci locali, sulla paralisi delle infrastrutture e sulla drammatica crisi della sanità pubblica. Un ascolto diretto del territorio per toccare con mano le difficoltà quotidiane di chi amministra e vive le comunità locali.

ASCOLTO DELLE ISTANZE DEI SINDACI

«Ascoltare i problemi dei sindaci che sono sui territori significa tenere l’orecchio puntato per terra per comprendere i problemi reali delle persone», ha esordito l’ex premier, rimarcando il ruolo di prima linea svolto dai sindaci di fronte alle sofferenze di famiglie e imprese.

Tagli nazionali e carenza di tecnici: Comuni con le armi spuntate. Nel corso del confronto, Conte ha evidenziato come gli enti locali si trovino in grave affanno a causa delle politiche contabili centrali: «I Comuni sono in forte difficoltà innanzitutto per via dei tagli dei fondi operati a livello nazionale. A questo si aggiunge una cronica carenza di risorse umane e di figure tecniche necessarie anche solo per elaborare e portare a compimento i progetti».

Una combinazione paralizzante che lascia i sindaci sforniti degli strumenti indispensabili per rispondere al grido di disperazione del tessuto sociale ed economico locale.

L’EMERGENZA SANITà: «TESTIMONIANZE RACCAPRICCIANTI E CURE NEGATE»

Il punto più drammatico emerso dalla riunione riguarda la tenuta del sistema sanitario. Le storie raccolte tra gli amministratori locali dipingono una realtà complessa, segnata dalla rinuncia forzata all’assistenza medica: «Sulla sanità emergono testimonianze raccapriccianti di cittadini costretti a rinunciare alle cure persino di fronte a malattie e patologie gravi, a causa dell’assenza di risposte adeguate sul territorio. Non tutti possono permettersi di affrontare viaggi fuori regione per assicurarsi cure appropriate», ha denunciato il leader pentastellato.

INFRASTRUTTURE E FUTURO

Oltre alla sanità, l’altro grande nodo strutturale risiede nel deficit di collegamenti e reti: «La carenza di infrastrutture sia materiali che immateriali costituisce un ostacolo insormontabile per le possibilità di crescita e lo sviluppo di queste comunità».

In conclusione, richiamando la speranza manifestata dagli amministratori al tavolo di lavoro, Conte ha invitato a trasformarla in azione politica reale: «La speranza dobbiamo coltivarla, ma non deve rimanere un anelito astratto. Va irrobustita in modo concreto, con progetti definiti, con la determinazione e con la volontà precisa di cambiare pagina».

Il commento del sindaco Enzo Romeo: «Un confronto asettico sulle emergenze reali». A margine del vertice, il primo cittadino di Vibo, Enzo Romeo, ha espresso profonda soddisfazione per l’esito del dibattito con l’ex presidente del Consiglio: «È stato un dibattito molto costruttivo che ha visto la presenza di tanti amministratori. Sono convinto che questa sia la linea da seguire, al di là delle singole appartenenze al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle o all’area riformista: il confronto è sempre la strada maestra».

LA SFIDA DELLA SANITà IN CALABRIA

Soffermandosi sui temi emersi durante la riunione, il sindaco Romeo ha ribadito la centralità assoluta della vertenza sanitaria: «La sanità rappresenta il vero vulnus della Calabria e del Mezzogiorno d’Italia. Rispetto ad altre realtà, la nostra regione vive sicuramente le criticità più marcate- I servizi sanitari sono la base del vivere civile ed è indispensabile che ci siano in tutti i territori nel migliore dei modi. Non è un problema di facile risoluzione, ma penso che un’area come quella di centrosinistra, storicamente vicina alla popolazione, debba porre il servizio sanitario come punto primario e assoluto nell’agenda del futuro governo».